Политика

REGNUMREGNUMЛавров: США уже решили судьбу договора о СНВ

Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

Судьба договора СНВ-3 предрешена, заявил Лавров

Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) определена, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
РИА Новости05:07

Подробнее о событии

Лавров заявил о решении США выйти из договора по ядерным вооружениям

Lenta.ru05:26

Лавров считает, что судьба договора о ядерном оружии предрешена

Газета.Ru05:47

Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3

Российская газета05:30

Лавров заявил, что РФ гарантированно обеспечит собственную безопасность в отсутствие ДСНВ

ТАСС06:00

Лавров: США приняли решение не продлевать договор СНВ-3

Московский Комсомолец05:07

Лавров рассказал о диалоге с США на всех уровнях

РИА Новости06:01

Лавров: Россия обеспечит свою безопасность и без ДСНВ

Взгляд.ру05:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 06:23, Ашберн
Общество

В Калининградской области коронавирус выявили у руководителей трех детских лагерей

График открытия летних детских лагерей в Калининградской области не соблюден.
КП - Калининград 06:03
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
137
Политика

Жириновский: Фургал не привез в Москву три коробки

Москва, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал причину задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM вчера в 05:17
Политика

В Кремле гомофобские заявления считают перегибами

В Кремле гомофобские заявления считают перегибами, Путин относится к подобному нетерпимо - Песков.
ТАСС 06:03
Авто

В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada

Внедорожник Niva является разработкой «АвтоВАЗа», и его производство начиналось в 2000 году под маркой Lada.
Известия 05:49
5
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
9
Общество

Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Тульской области

В Тульской области от пневмонии скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:10
747
Происшествия

Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке

Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:25
3
Здоровье

Что нельзя употреблять в пищу при диабете

Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
18
Политика

Песков заявил об отсутствии шпиономании в России

Шпиономания в России, по сравнению с Европой и Америкой, отсутствует, а рост резонансных дел в этой области связан с увеличивающейся открытостью и развитием новых СМИ и информационных потоков, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:04
Происшествия

СК предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергую Фургалу

Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств и покушений на убийства губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
МР7.ру вчера в 13:26
880
Политика

Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
225
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
724
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Известия вчера в 21:25
12
Общество

Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей за поддержку ЛГБТ

ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
Телеканал RTVI 05:31
1
Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

RT на русском 05:20
Здоровье

В Челябинской области умерла 29-летняя пациентка с коронавирусом

Копейский рабочий 04:23
4
Гаджеты

GeForce RTX 3060 и RTX 3050 уже на подходе

iXBT.com вчера в 06:30
37
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
23
Авто

Ford может прекратить выпуск полицейских машин из-за расизма

Классические полицейские автомобили Ford могут уйти в историю из-за скандала вокруг расизма в США.
Российская газета 06:03
Общество

Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни

Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения.
ТАСС 05:23
9
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

РИА Новости 03:08
185
Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

"Прошу прощения у своей семьи, которой я принес только боль", - говорится в бумаге, оставленной Пак Вон Суном на рабочем столе в своей резиденции.
Инфорос 04:05
37
Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 11:21
78
Футбол

На стадионе «Торпедо» в Москве молния ударила в 16-летнего футболиста

Не растерялся лишь тренер команды Антон Басов. Мужчина откачал мальчика и передал его скорой. Сегодня ребенок уже пришел в себя.
Телеканал Санкт-Петербург 07 июля в 06:56
Здоровье

В Омской области детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса

В областном министерстве образования подтвердили: со 2 июля дошкольное образовательное учреждение закрыто на карантин.
ВОмске 05:23
3
Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
8
Политика

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
138
Происшествия

На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное