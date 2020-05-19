Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, пишет РИА "Новости". "Я не думаю, что проект может быть остановлен, я убежден, что он будет реализован", - сказал Лавров.

Лавров заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен

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