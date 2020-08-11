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Российская газета
Российская газета

Лавров: «Северный поток-2» будет реализован в ближайшее время

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что проект "Северный поток-2" будет реализован в ближайшее время. Об этом глава МИД РФ заявил по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Хайко Маасом.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Маас осудил США за введение санкций против «Северного потока - 2»

ТАСС08:28
Lenta.ru

Россия объединилась с Германией вокруг «Северного потока-2»

Lenta.ru07:13
Российская газета

Лавров: «Северный поток-2» будет реализован в ближайшее время

Российская газета07:12
РИА Новости

В МИД Германии жестко ответили на угрозы США из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости07:21
Газета.Ru

Главы МИД ФРГ и РФ обсудили завершение строительства «Северного потока — 2»

Газета.Ru06:12
Интерфакс

Лавров объявил о скором завершении прокладки «Северного потока 2»

Интерфакс07:09
RT на русском

Лавров о строительстве «Северного потока-2»

RT на русском05:33

ЦСКА вспомнил об ошибках судьи Казарцева в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоподборку с ошибками арбитра Василия Казарцева, который обслуживал встречу «Краснодара» и ЦСКА 12 декабря 2019 года в матче второго круга чемпионата России сезона-2019/20.
Metaratings08:30

В Минске во время протестов погиб человек

Вчера стало известно еще об одном погибшем — это мужчина, который по версии официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой имел намерение бросить взрывное устройство в сторону сотрудников правопорядка, однако оно сработало раньше и нанесло протестующему травмы, от которых он скончался.
Rusbankrot.ru00:28

В США сочли, что безопасность COVID-вакцины важнее скорости разработки

США сконцентрированы на разработке эффективной и безопасной вакцины от COVID-19, а не на том, чтобы первыми в мире заявить о завершении разработки препарата, заявил во вторник министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.
Интерфакс10:07
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Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34

91 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 91 человека выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели почти в два раза больше пациентов — 178, скончались еще три носителя COVID-19, включая двух человек, умерших непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com02:51
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