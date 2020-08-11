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Российская газета
Российская газета

Лавров: «Северный поток-2» будет реализован в ближайшее время

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что проект "Северный поток-2" будет реализован в ближайшее время. Об этом глава МИД РФ заявил по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Хайко Маасом.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Маас осудил США за введение санкций против «Северного потока - 2»

ТАСС08:28
Lenta.ru

Россия объединилась с Германией вокруг «Северного потока-2»

Lenta.ru07:13
RT на русском

Лавров о строительстве «Северного потока-2»

RT на русском05:33
Газета.Ru

Главы МИД ФРГ и РФ обсудили завершение строительства «Северного потока — 2»

Газета.Ru06:12
Российская газета

Лавров: «Северный поток-2» будет реализован в ближайшее время

Российская газета07:12
РИА Новости

Лавров пообещал, что «Северный поток — 2» будет достроен

РИА Новости06:01
Интерфакс

Лавров объявил о скором завершении прокладки «Северного потока 2»

Интерфакс07:09

Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Член штаба Мария Колесникова заявила, что видео, где Тихановская призывает не выходить на протесты было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где та находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
Lenta.ru08:21
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
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Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34

Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
РБК07:45
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В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар

Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма в эфире НСН уличил Зеленского «в пиаре на людях» в связи с его предложением присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины.
Национальная служба новостейвчера в 10:45
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Суд в Москве оштрафовал экс-сотрудника Генпрокуратуры на 150 тыс. руб. за нападение на полицейского

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к штрафу в размере 150 тыс. руб. бывшего заместителя начальника управления Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова за нападение на полицейского на западе столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
Агентство Москва08:58

154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)04:30
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В России сократилось число малых и средних предприятий

Число индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, входящих в реестр малого и среднего бизнеса, сократилось за месяц на 7,6%, или на 461 900, следует из данных Единого реестра субъектов МСП, публикуемого Федеральной налоговой службой (ФНС).
Ведомости04:25
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненного отстранения судей Казарцева и Еськова

Грубейшие ошибки главного арбитра матча первого тура российской премьер-лиги "Спартак" – "Сочи" Василия Казарцева и отвечавшего за VAR Алексея Еськова не оставили равнодушными ветеранов столичного клуба.
Вести.Ru08:32

Белорусские пограничники опубликовали видео въезда Тихановской в Литву

Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видеозапись, на которой, по утверждению ведомства, основной оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская покидает страну.
РБК09:04

Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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