Лавров: «Северный поток-2» будет реализован в ближайшее время
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что проект "Северный поток-2" будет реализован в ближайшее время. Об этом глава МИД РФ заявил по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Хайко Маасом.В источнике
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