Лидеры кинопроката: "Босс-молокосос" — 273 млн руб. (всего — 392 млн руб.), "Главный герой" — 142 млн руб. (461 млн руб.), "Отряд самоубийц: Миссия навылет" — 46 млн руб. (664 млн руб.), "Круиз по джунглям" — 22,8 млн руб. (589 млн руб.), "Воспоминания" — 22 млн руб. По данным kinobusiness.com, российские кинотеатры заработали за уикенд 560 – 570 млн руб. — это лучший результат за все лето.
62-летний итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», высказался о матче второго тура чемпионата Испании с «Леванте» (3:3). «Реал» провёл сумасшедший матч, хорошо контролируя игру в первом тайме.
«В Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним»,— сообщили в ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).
Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев на внеочередном заседании совета депутатов города в понедельник попросил освободить его от должности и заявил, что намерен посвятить себя деятельности по реализации важнейших для города проектов, передает корреспондент РИА Новости.