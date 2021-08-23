Будьте в Плюсе

Лавров: «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает необоснованными заявления о том, что строительство газопровода «Северный поток-2» усилит зависимость Европы от поставок газа из России.
Коммерсантъ
«Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая.
РБК
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".
РИА Новости
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
РИА Новости

С чего всё началось

Газопровод «Северный поток-2» укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед, заявил
 министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию «Мадьяр Немзет».

Подробнее о событии

Лавров: «Северный поток-2» усилит безопасность ЕС на десятилетия
URA.Ru00:56
Лавров: утверждения о зависимости Европы от РФ из-за «Северного потока - 2» не имеют оснований
Комсомольская правда00:46
Лавров: у заявлений о зависимости Европы от РФ из-за «Северного потока - 2» нет оснований
ТАСС00:05
Лавров: «Северный поток-2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия
Коммерсантъ00:30
Глава МИД Лавров: «Северный поток-2» укрепит энергетическую безопасность Европы
Lenta.ru00:25
Лавров: «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед
РИА Новости00:06
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
Царьград00:35

Интересное

Мультфильм «Босс-молокосос-2» возглавил российский кинопрокат в выходные

Лидеры кинопроката: "Босс-молокосос" — 273 млн руб. (всего — 392 млн руб.), "Главный герой" — 142 млн руб. (461 млн руб.), "Отряд самоубийц: Миссия навылет" — 46 млн руб. (664 млн руб.), "Круиз по джунглям" — 22,8 млн руб. (589 млн руб.), "Воспоминания" — 22 млн руб. По данным kinobusiness.com, российские кинотеатры заработали за уикенд 560 – 570 млн руб. — это лучший результат за все лето.
Коммерсантъ00:13

Анчелотти: «Реал» умудрился потерять два очка в матче с «Леванте». Неприятное послевкусие

62-летний итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», высказался о матче второго тура чемпионата Испании с «Леванте» (3:3). «Реал» провёл сумасшедший матч, хорошо контролируя игру в первом тайме.
Чемпионат19:52

ФСБ задержала в Туле украинца, собиравшего данные о военных разработках

«В Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним»,— сообщили в ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ03:00

Глава Мурманска Андрей Сысоев заявил о сложении полномочий, депутаты приняли его отставку

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев на внеочередном заседании совета депутатов города в понедельник попросил освободить его от должности и заявил, что намерен посвятить себя деятельности по реализации важнейших для города проектов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости03:28