Лавров: Ситуация с Навальным напоминает инциденты в Солсбери и с MH17
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Ситуация с Алексеем Навальным напоминает инциденты с отравлением Скрипалей в Солсбери и с крушением Boeing 777 в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.В источнике
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Лавров: действия ФРГ по Навальному схожи на инциденты в Солсбери и с Boeing MH17
Московский Комсомолец06:42