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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Лавров: Ситуация с Навальным напоминает инциденты в Солсбери и с MH17

Ситуация с Алексеем Навальным напоминает инциденты с отравлением Скрипалей в Солсбери и с крушением Boeing 777 в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.В источнике
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Российская газета

Лавров: Берлин идет по стопам Лондона и Гааги

Российская газета08:08
РБК

Лавров сравнил ситуацию Навального с делом Скрипалей и крушением MH17

РБК07:27
Известия

Лавров сравнил ситуацию с Навальным с инцидентом в Солсбери

Известия06:44
Коммерсантъ

Лавров: ситуация с Навальным напоминает инциденты в Солсбери и с Boeing MH17

Коммерсантъ06:43
Московский Комсомолец

Лавров: действия ФРГ по Навальному схожи на инциденты в Солсбери и с Boeing MH17

Московский Комсомолец06:42
Lenta.ru

Лавров провел параллель между делом Навального и отравлением Скрипалей

Lenta.ru06:41
ТАСС

Лавров: действия ФРГ по Навальному похожи на ситуации с Солсбери и малайзийским Boeing

ТАСС06:33

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомости12:04
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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Четверть российских вкладчиков не знает об альтернативных инвестициях

Четверть россиян имеющих банковские накопления россиян - 24% - совсем не знакома с альтернативными инвестиционными продуктами, а 69% вкладчиков ни разу не оформляли подобные предложения, следует из результатов совместного исследования сберегательного поведения россиян РГС Банка и НАФИ.
Газета.Ru12:05
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У семьи главы «Ростеха» Сергея Чемезова нашли апартаменты в Болгарии

Как утверждается в расследовании, собственником апартаментов свыше 200 квадратных метров с бассейном и террасой является сын Сергея Чемезова Александр Чемезов, а апартаментами в 110 квадратных метров владеет супруга главы «Ростеха» Людмила Чемезова.
Daily Moscow10:36
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«Спартак» подтвердил, что будет рассматривать предложения по Кокорину

В среду владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что не стремится расставаться с нападающим, однако позже стало известно следующее: генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов намерен обсуждать поступающие предложения.
Спорт уик-эндвчера в 08:56
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