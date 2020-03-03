Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛавров: Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «ядерной пятерки»

Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее за проведение встречи выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин.
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Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина

Комсомольская правда08:57

Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «пятерки» Совбеза ООН

РИА Новости09:30

Трамп поддержал предложение России о встрече «ядерной пятерки»

Lenta.ru09:14

Лавров: Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «ядерной пятерки»

Коммерсантъ09:14

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:04

Лавров: Трамп поддержал идею России провести саммит «пятерки» постоянных членов СБ ООН

ТАСС08:51

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

RT на русском08:42
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Определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций

Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций — 2020/21 сыграет против команд Венгрии, Турции и Сербии.
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Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
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В Самаре семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме

Коммерсантъ 12:36
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Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов не поддержал идею мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о введении налога на домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов.
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ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
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Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Под капотом установлен мотор на 3.8 литра, который имеет мощность в 650 лошадиных сил, что на 70 пунктов больше, чем агрегат, установленный в прошлой модификации.
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Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 10:03
Спорт

Команда «Газпром-Русвело» изолирована в ОАЭ из-за карантина

Велосипедисты изолированы из-за вспышки коронавирусной инфекции. "Газпром-Русвело" участвовала в гонке "Тур ОАЭ".
Вести.Ru 12:13
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

Спорт БИЗНЕС Online 01 марта в 12:28
Общество

Роскомнадзор составил протоколы на BBC World News

Роскомнадзор составил протоколы в отношении канала BBC World News за нарушение российских законов.
РБК 11:42
Музыка

Группа Little Big представит Россию на «Евровидении»

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Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Кино

Syfy закроет сериал «Волшебники» после пятого сезона

Syfy объявил, что пятый сезон сериала в жанре городского фэнтези «Волшебники» по мотивам одноимённой серии романов Льва Гроссмана станет последним.
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Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

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REGNUM 02:40
Общество

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
РИА Новости 10:35
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Хоккей

В КХЛ утвердили потолок зарплат в 1,3 млрд рублей

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги внес изменения в регламент по потолку и полу зарплат, которые начнут действовать с сезона – 2020/21.
Спорт день за днем 12:50
Политика

Турция гонит в сторону Греции 130 тысяч беженцев

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Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях

Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Общество

В России из-за теплой зимы могут пересчитать плату за отопление

«Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика», — уточнили в Минстрое.
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Шоу-бизнес

Максим Виторган заболел пневмонией

Московский Комсомолец 01:50
Общество

Борис Джонсон собрался уйти в декрет после рождения ребенка

Британский премьер-министр Борис Джонсон собирается взять отпуск по уходу за ребенком после рождения у его возлюбленной, 31-летней Керри Саймондс, ребенка.
РЕН ТВ 11:36
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Общество

У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что после выявления коронавируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
РБК 11:01
Армия и оружие

Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете

Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете L-39. Государственное телевидение Сирии подтвердило эту информацию.
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Происшествия

В Петербурге обезврежены этнические группировки, занимавшиеся грабежами и похищением людей

Известно, что межэтнические группировки специализировались на похищениях людей и грабежах.
НТВ 10:07
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
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В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале

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Российская газета 12:28
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