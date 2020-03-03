Политика
Российская газетаЛавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН
"Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров. Когда и где именно может пройти такая встреча, пока неясно.
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Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Биатлон
МОК признал подписи Григория Родченкова фальшивыми
Международный олимпийский комитет признал фальшивыми подписи Григория Родченкова под свидетельствами против российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Футбол
Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт
Армия и оружие
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Турецкие военные сбили над Идлибом самолет ВВС Сирии L-39, сообщило министерство обороны Турции.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Политика
В 14 штатах США открылись участки для голосования в «супервторник»
Участки для голосования открылись во вторник утром в США, где в 14 штатах проходит так называемый "супервторник".
Происшествия
Самолет S7 совершил экстренную посадку в Перми
Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Новосибирск-Москва совершил успешную посадку в международном аэропорту Пермь.
Общество
У контактировавших с больным москвичом коронавирус не обнаружен
Врачи не обнаружили коронавируса у родственников инфицированного москвича, вернувшегося не так давно из Италии.
Единоборства
Александр Емельяненко отреагировал на выпад Сергея Харитонова
Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил Сергею Харитонову, который в недавнем интервью назвал его предателем из-за перехода в клуб «Ахмат».
Футбол
Букмекеры: «Челси» обыграет «Ливерпуль» в матче Кубка Англии
3 марта «Челси» примет «Ливерпуль» в матче пятого раунда Кубка Англии, который пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45.
Происшествия
Подросток застрелил отца в Забайкальском крае
Подросток в Забайкальском крае застрелил своего отца, сообщает региональное следственное управление СК России.
Здоровье
Минздрав рассказал, из какой страны на Украину завезли коронавирус
Житель Черновицкой области, у которого выявили коронавирус, путешествовал с женой по Италии неделю назад.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Футбол
Летом «Барселона» планирует укрепить состав для Месси
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Общество
В России аптеки предупредили о подорожании лекарств
Как сообщают «Ведомости», лекарства могут подорожать на 5–15% из-за ужесточения закона о продаже препаратов.
Футбол
Россия узнает 3 марта соперников по Лиге наций УЕФА
В швейцарском Ньоне 3 марта в 20:00 по московскому времени состоится жеребьевка групповой стадии Лиги наций УЕФА.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш
Российский блогер Екатерина Диденко рассказала, что изначально приняла смерть мужа и знакомых в банном комплексе за розыгрыш.
Общество
В крымских водохранилищах накопилось около 100 млн кубометров воды
В водохранилищах Крыма к началу весны накопилось около 100 млн кубометров воды. Об этом 3 марта сообщили в республиканском Гидрометцентре.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Происшествия
Российского блогера-гея выселили из квартиры
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Происшествия
Задержанного ректора воронежского вуза лишили статуса сторонника ЕР
Ректора Воронежского опорного университета Сергея Колодяжного, задержанного 2 марта по подозрению в получении взяток, лишили статуса сторонника «Единой России».
Общество
Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.