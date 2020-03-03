Политика

Российская газетаРоссийская газетаЛавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН

"Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров. Когда и где именно может пройти такая встреча, пока неясно.
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Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «пятерки» Совбеза ООН

РИА Новости09:30

Трамп поддержал предложение России о встрече «ядерной пятерки»

Lenta.ru09:14

Лавров: Трамп поддержал идею России провести саммит «пятерки» постоянных членов СБ ООН

ТАСС08:51

Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина

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Лавров заявил о согласии Трампа на предложенный Путиным саммит пяти стран

РБК08:52

Лавров: Трамп поддержал инициативу Путина о саммите лидеров стран «ядерной пятерки»

Коммерсантъ09:14

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

RT на русском08:42
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Газета.Ru вчера в 11:32
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Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил Сергею Харитонову, который в недавнем интервью назвал его предателем из-за перехода в клуб «Ахмат».
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Букмекеры: «Челси» обыграет «Ливерпуль» в матче Кубка Англии

3 марта «Челси» примет «Ливерпуль» в матче пятого раунда Кубка Англии, который пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45.
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Подросток застрелил отца в Забайкальском крае

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Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
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Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
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