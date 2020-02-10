Политика
RuNews24.ruЛавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США
По словам министра иностранных дел России, Украина отказалась от разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что на этом настояли Штаты. Лавров подчеркнул, что Америке не хочется выполнения Минских договоренностей.
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с чего всё началось
Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?Российская газета16:00
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Армия и оружие
Ту-160 вооружат гиперзвуковыми «Кинжалами»
Происшествия
Поиски пропавшего рыбака продолжаются в Долинском районе
Сегодня утром, 9 февраля, на поиски Виктора Куликова, пропавшего в Долинском районе, выдвинулись сотрудники полиции, ГИМС и администрации района.
Армия и оружие
В Sohu: Су-35 ВКС РФ блокировали вхождение F-16 ВВС Турции в сирийское воздушное пространство
Из материала: Российские Су-35С фактически заблокировали вхождение турецких F-16 в сирийское воздушное пространство, не пустив их через воздушную границу.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Происшествия
Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада
Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
Происшествия
В Нижегородской области школьник погиб при катании на ватрушке
Футбол
«Монако» с Головиным добыло волевую победу над «Амьеном»
В матче 24-го тура французской Лиги 1 клуб «Монако» на выезде обыграл «Амьен».
Футбол
«Сельта» обыграла «Севилью», Смолов получил желтую карточку
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов получил желтую карточку на 80-й минуте. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кино
Церемония вручения наград премии «Оскар» стартовала в Лос-Анджелесе
В Соединенных Штатах, в Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения премия «Оскар».
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Экономика
В Счетной палате оценили влияние коронавируса на экономику России
Распространение коронавируса может оказать негативное влияние на мировую и российскую экономику.
Общество
Boeing 747 долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время
Самолет Boeing 747 совершил рейс Нью-Йорк-Лондон за рекордно короткое время — 4 часа 56 минут.
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер
Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею пропустит четвертую Олимпиаду подряд
Сборная Казахстана пропустит четвертую Олимпиаду подряд. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Политика
Минобороны РФ опубликовало фото полководцев-освободителей Европы
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти
«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.
Общество
Эксперты советуют россиянам снимать всю пенсию с карт
Пожилые россияне, оставляющие всю или часть своей пенсии на банковской карте, рискуют остаться без денежных средств.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой
Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
Экономика
Счетная палата назвала госфинансирование российской науки «токсичным»
Счетная палата озвучила основные препятствия, которые мешают развитию российской науки.
Единоборства
Французский дзюдоист Ринер потерпел первое поражение за 10 лет
Известный французский дзюдоист Тедди Ринер потерпел первое поражение за последние 10 лет.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублей
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд рублей, сообщает РБК. Фильм вышел в прокат 26 декабря.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Хоккей
Гол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»
"Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гаджеты
Huawei простился с Google
Huawei объявила о том, что не планирует возвращаться к сервисам Google, даже если США снимут санкции.