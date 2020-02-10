Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruЛавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США

По словам министра иностранных дел России, Украина отказалась от разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что на этом настояли Штаты. Лавров подчеркнул, что Америке не хочется выполнения Минских договоренностей.
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с чего всё началось

Открытый дипломат

Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?
Российская газетавчера в 16:00

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Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США

Телеканал 360°вчера в 18:45

Сергей Лавров: разведение сил в Донбассе тормозят США

Вести.Ruвчера в 17:36

Киев отказался от полного разведения сил в Донбассе из-за США

Взгляд.рувчера в 16:33

Лавров: Украина отказалась от полного развода сил по указке США

Московский Комсомолецвчера в 17:15

Лавров: Украина отказалась от разведения сил по всему Донбассу из-за США

Коммерсантъвчера в 16:57

Лавров назвал виновного в срыве полного развода сил в Донбассе

Известиявчера в 17:31

Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США

Lenta.ruвчера в 16:32
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Россияне пострадали на Пхукете в результате аварии двух катеров

BFM.ru вчера в 23:44
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Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 13:40
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На борту лайнера в Японии коронавирусом заразились еще 60 человек

РИА Новости 00:42
Кино

В Перми снимут голливудский триллер

В главных ролях будут задействованы российские и голливудские актеры, а сам триллер создадут при участии специалистов из трех стран: России, Америки и Канады.
Новости Перми вчера в 06:27
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Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
РИА Новости вчера в 23:28
Авто

УАЗ возобновил работу после модернизации производства

Автоновости дня 00:04
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Мэр Черемхово Семёнов переизбрался председателем АМО Иркутской области

Мэр города Черемхово Вадим Семёнов переизбрался на должность председателя Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, об этом глава города сообщил 10 февраля корреспонденту ИА «ИрСити».
ИрСити 00:11
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Опрос: россияне одобряют поправки в Конституцию

67% россиян считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и только 6% опрошенных считают самым важным создание Госсовета, говорится в опросе "Левада-центра".
Накануне.Ru вчера в 16:23
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Георгий Джикия: «Сейчас я развею миф о Тедеско»

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Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше

Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
РИА Новости вчера в 09:04
Музыка

Новый клип Pussycat Dolls после десяти лет перерыва

После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.
StarHit.ru 08 февраля в 18:00
Общество

«Оскар — 2020»: звезды на красной дорожке

В Лос-Анджелесе стартовала главная кинопремия года — 92-я церемония «Оскар», которая второй год подряд пройдет без ведущего.
Super.ru вчера в 18:15
Спорт

Большунов установил рекорд Кубка мира среди российских лыжников

Лидер общего зачета лыжного Кубка мира Александр Большунов установил новый рекорд среди всех российских лыжников по количеству набранных очков.
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Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»

Вести.Ru вчера в 16:52
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В Москве прошел финал туристического хакатона Moscow Travel Hack

Финал хакатона по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack прошел в конгресс-центре технополиса "Москва" в минувшие выходные, 8 и 9 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
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Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Политика

Соловьев назвал сволочью мэра Львова

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" назвал "сволочью" мэра Львова Андрея Садового, который выдвинул условия для передачи праха советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
РИА Новости вчера в 18:59
Авто

Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России

Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Tvoe-avto.com вчера в 08:00
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Политика

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

РИА Новости вчера в 20:22
Технологии

Большинство корпоративных сетей в России оказались опасны

Большинство (81 процент) корпоративных сетей и сетей госструктур оказались заражены вредоносным программным обеспечением (ПО).
Lenta.ru вчера в 22:46
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости вчера в 13:10
Общество

Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины

В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:03
Экономика

Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

Владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей», X5 Retail Group, не просто остается крупнейшим отечественным розничным продавцом, поднявшись в глобальном рейтинге Deloitte за отчетный период с 47-го на 42-е место, но на этот раз обошел и всех своих российских конкурентов по темпам роста.
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Происшествия

Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане

В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Газета.Ru 08 февраля в 01:31
Общество

Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва

Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 23:39
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Александр Друзь пожаловался на свою пенсию

Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.
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Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Народные новости вчера в 09:23
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