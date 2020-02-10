Политика
RuNews24.ruЛавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США
По словам министра иностранных дел России, Украина отказалась от разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что на этом настояли Штаты. Лавров подчеркнул, что Америке не хочется выполнения Минских договоренностей.
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с чего всё началось
Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?Российская газета16:00
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Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 871
Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй увеличилось до 871.
Армия и оружие
В Донбассе затишья не получается
В Донбассе опять обстреляли Золотое (Луганская область) – одну из трех точек, где осенью стороны развели войска.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Единоборства
Валентина Шевченко защитила чемпионский титул
31-летняя Шевченко вынудила свою ровесницу Чукуган признать себя побежденной. Валентина в третий раз защитила титул чемпионки.
Музыка
«Евровидение» в 2020 году: кто может поехать от России?
«Евровидение» берет начало в 50-х годах прошлого века, но Россия участвует в нем лишь с начала 90-х.
Здоровье
Ситуация с ОРВИ и гриппом в Чите начала стабилизироваться
Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Чите начинает стабилизироваться. Снижение общего уровня заболеваемости ожидается к концу недели.
Общество
Китай на борьбу с коронавирусом выделил уже более $10 млрд
Власти Китая на сегодняшний день выделило на борьбу с коронавирусом уже 71,8 млрд юаней (около $10,3 млрд), сообщает Минфин страны.
Авто
Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020
Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
Наука
«Следующий шаг — испытать его на животных»: инфекционист — о том, как ищут лекарство от коронавируса
Екатеринбургский инфекционист Марк Аганин изучил международные исследования нового коронавируса.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Авто
Эксперты оценили обновленный внедорожник Lexus GX 460
Эксперты оценили обновлённый рамный внедорожник Lexus GX 460.
Гаджеты
Apple представит новый бюджетный смартфон iPhone 9
Компания Apple представит свой новый смартфон iPhone 9, стоимость которого будет намного ниже обычных новинок "яблочной" корпорации.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Общество
Американский актер пришел на «Оскар» в платье и на каблуках
Американский актер Билли Портер пришел на 92-ю церемонию вручения наград премии «Оскар» в платье и на каблуках.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Политика
Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы
В МИДе выразили уверенность, что новая процедура введения санкций усугубит кризис в Совете Европы, который начался после «отступления организации от собственного устава в решении вернуть Россию».
Космос
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
Здоровье
МВД определило порядок депортации опасно больных иностранцев
Выяснилось, что в настоящее время при решении вопроса транспортировки людей не существует правил взаимодействия территориальных органов МВД России с медицинскими организациями.
Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше
Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Авто
Названы лучшие подержанные пикапы до 1 млн рублей
Издание «Российская газета» составило список популярных пикапов с пробегом на нашем рынке, которые можно приобрести в хорошем состоянии и потратить на это не более 1 млн рублей.
Футбол
Бавария — РБ Лейпциг 0:0
Сегодня, 9 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
Экономика
Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes
Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.
Политика
Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).