Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruЛавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США

По словам министра иностранных дел России, Украина отказалась от разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что на этом настояли Штаты. Лавров подчеркнул, что Америке не хочется выполнения Минских договоренностей.
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с чего всё началось

Открытый дипломат

Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?
Российская газета16:00

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Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Чите начинает стабилизироваться. Снижение общего уровня заболеваемости ожидается к концу недели.
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Китай на борьбу с коронавирусом выделил уже более $10 млрд

Власти Китая на сегодняшний день выделило на борьбу с коронавирусом уже 71,8 млрд юаней (около $10,3 млрд), сообщает Минфин страны.
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Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020

Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

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Эксперты оценили обновлённый рамный внедорожник Lexus GX 460.
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Американский актер пришел на «Оскар» в платье и на каблуках

Американский актер Билли Портер пришел на 92-ю церемонию вручения наград премии «Оскар» в платье и на каблуках.
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Бензема превзошёл Роналду и стал лучшим ассистентом в истории «Реала»

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Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

В МИДе выразили уверенность, что новая процедура введения санкций усугубит кризис в Совете Европы, который начался после «отступления организации от собственного устава в решении вернуть Россию».
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Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
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МВД определило порядок депортации опасно больных иностранцев

Выяснилось, что в настоящее время при решении вопроса транспортировки людей не существует правил взаимодействия территориальных органов МВД России с медицинскими организациями.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

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Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше

Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
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Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

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Сегодня, 9 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
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Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes

Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.
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