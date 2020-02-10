Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?

с чего всё началось

По словам министра иностранных дел России, Украина отказалась от разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что на этом настояли Штаты. Лавров подчеркнул, что Америке не хочется выполнения Минских договоренностей.

Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США

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