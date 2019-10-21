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Российская газетаЛавров: Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году
Строительство второй ветки "Турецкого потока" будет закончено по графику, сейчас в Болгарии идут работы по возведению необходимой инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
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Болгария строит участок для прокачки газа по 2-ой ветке «Турецкого потока»
Московский Комсомолец05:55
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