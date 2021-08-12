Позже госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что рассчитывает, что нынешние и будущие реалии позволят Минску прийти к оптимальному формату взаимодействия с Крымом.
Псковский районный суд назначил 10,5 года лишения свободы для бывшего координатора псковского регионального отделения общественного движения "Открытая Россия" (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Лии Милушкиной, в отношении которой ранее возбудили уголовное дело по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере.
Буквально несколько месяцев назад, разработчики из студии 11 bit studios активно тизерили свой новый проект, не раскрывая при этом важных подробностей, однако сегодня выяснилось, что новой игрой будет Frostpunk 2. Также в сети появился первый трейлер сиквела, который явно останется верен предшественнику.
Лидером по поставкам смартфонов в Россию в первые шесть месяцев 2021 года стала компания Xiaomi, отгрузившая 5,3 млн устройств, что соответствует доле в 32,5 %. Об этом свидетельствуют данные исследования компании GS Group.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском, проверить информацию РАН о занижении объемов разлива, а также взять руководству ведомства на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды на месте происшествия.
Лефортовский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС), задержанного в рамках расследования уголовного дела о государственной измене.