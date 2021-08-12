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Лавров: Запад на «Крымской платформе» продолжит пестовать неонацистские настроения Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал планируемую встречу инициированной Украиной "Крымской платформы" шабашем, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева.
ТАСС
«Вот через неделю состоится очередной шабаш — "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — отметил министр.
Lenta.ru
Создание «Крымской платформы» инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины.
Lenta.ru
Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.
Lenta.ru

С чего всё началось

Лавров: Запад на «Крымской платформе» продолжит пестовать неонацистские настроения Киева
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал планируемую встречу инициированной Украиной "Крымской платформы" шабашем, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева.
ТАСС07:31

Подробнее о событии

Лавров: Запад через «Крымскую платформу» будет пестовать неонацистские настроения Киева
Коммерсантъ08:00
Лавров: Запад на «Крымской платформе» продолжит пестовать неонацистские настроения Киева
ТАСС07:31
Глава МИД России Сергей Лавров назвал шабашем форум «Крымская платформа»
Lenta.ru07:09
Лавров назвал шабашем планируемый Киевом форум «Крымской платформы»
Комсомольская правда07:17
Лавров назвал шабашем планируемый Украиной форум «Крымской платформы»
Московский Комсомолец07:14
Лавров назвал «Крымскую платформу» Украины очередным шабашем
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Глава МИД Лавров назвал форум «Крымской платформы» шабашем
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