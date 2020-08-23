Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам
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Глава российского МИД отметил при этом, что Москва примет любое решение руководства Беларуси по налаживанию диалога со своим народом. Лавров подчеркнул, что ситуация в республике в целом нормализуется, но эта тенденция нравится не всем.В источнике
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