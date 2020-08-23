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Российская газета
Российская газета

Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам

Глава российского МИД отметил при этом, что Москва примет любое решение руководства Беларуси по налаживанию диалога со своим народом. Лавров подчеркнул, что ситуация в республике в целом нормализуется, но эта тенденция нравится не всем.В источнике
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Московский Комсомолец

Москва дала согласие на диалог Лукашенко с оппозицией

Московский Комсомолец08:05
Российская газета

Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам

Российская газета08:22
Известия

Лавров обвинил Запад в намерении «расчертить Белоруссию по своим лекалам»

Известия08:16
Телеканал 360°

Лавров заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Телеканал 360°08:23
Газета.Ru

Россия не против любого диалога Лукашенко с оппозицией

Газета.Ru08:03
Комсомольская правда

Лавров: Запад предлагает расчертить Белоруссию по своим лекалам

Комсомольская правда07:50
РИА Новости

Уехавшие на запад белорусские оппозиционеры хотят крови, заявил Лавров

РИА Новости08:11

ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
РИА Новостивчера в 08:25
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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Правоохранители ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

Ликвидированные правоохранителями 23 августа в селении Троицкое Сунженского района Ингушетии два боевика были сторонниками "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Газета.Ru05:42
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