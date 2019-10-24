Политика
РБКЛавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент. Об этом сообщил журналистам глава МИДа Сергей Лавров, видеозапись опубликована в Facebook российского дипведомства.
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Комиссия по помилованию рекомендовала освободить норвежца Фруде Берга
Московский Комсомолецвчера в 06:03
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Lenta.ru вчера в 19:12
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Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.
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Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
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Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции
Бундестаг отказался содействовать смягчению антироссийских санкций, отклонив предложение Левой партии.
Газета.Ru 03:31
Экономика
«Новатэк» перевел почти все расчеты экспортных контрактов в евро
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РЕН ТВ вчера в 19:24
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Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
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Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля.
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С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
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Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
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Две сбитые на тротуаре женщины скончались от травм в Саратове
В больнице Саратова скончались две женщины, которые получили травмы в ДТП 24 октября.
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