Политика

РБКРБКЛавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент. Об этом сообщил журналистам глава МИДа Сергей Лавров, видеозапись опубликована в Facebook российского дипведомства.
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Лавров: Норвежец Фруде Берг, которого обвиняют в шпионаже, может вернуться на родину в любой момент

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