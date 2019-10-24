Политика
RT на русскомЛавров не исключил возвращения норвежца Берга домой «в любой момент»
Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил возвращения на родину осуждённого в России за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга «в любой момент». Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство в Twitter.
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Комиссия по помилованию рекомендовала освободить норвежца Фруде Берга
Московский Комсомолецвчера в 06:03
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