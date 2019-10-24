Политика

РБКРБКЛавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент. Об этом сообщил журналистам глава МИД Сергей Лавров, видеозапись опубликована в Facebook российского дипведомства.
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