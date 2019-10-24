Политика
РБКЛавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент. Об этом сообщил журналистам глава МИД Сергей Лавров, видеозапись опубликована в Facebook российского дипведомства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг может вернуться на родину в любой момент
Эхо Москвывчера в 18:03
Комиссия по помилованию рекомендовала освободить норвежца Фруде Берга
Московский Комсомолецвчера в 06:03
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:06, Ашберн
Футбол
Обидчик Слуцкого отстранен от тренировок в «Витессе»
Полузащитник голландского "Витесса" Рихедли Базур отстранен от тренировочного процесса с командой на неопределенный срок.
Армия и оружие
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Политика
Единороссы Якутии на конференции выберут нового лидера
Заручившись одобрением Генсовета партии ЕР, единороссы республики в ближайшее время соберутся на конференцию и выберут нового секретаря.
Общество
В Киеве рассказали о вынужденном транзите российского газа
Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита.
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством
Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Происшествия
В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
Шоу-бизнес
Борьба за свободу привела Майли Сайрус к демонстрации сосков
Ну, если Майли считает, что самореализация и свобода заключается в демонстрации обнажённых частей тела - это явно или пиар или пора к психиатру.
Космос
Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей
Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
Общество
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
Кино
Вышел финальный трейлер «Звёздных войн»
Как ранее писал News.ru, в Оксфордский словарь английского языка внесли несколько терминов, связанных со вселенной «Звёздных войн».
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в новом фильме
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Технологии
Россияне стали чаще покупать детям smart-часы
Общество
Олег Кожемяко отказался от повышения зарплаты
Губернатор Приморья Олег Кожемяко отказался от повышения зарплаты в ближайшем году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот на шестой день после родов
Анастасия Решетова совсем недавно стала мамой. 20 октября Тимати забрал возлюбленную вместе с сыночком из роддома.
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка
МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
Экономика
Экономисты заявили об «избыточном оптимизме» бюджета России
Неоправданный оптимизм Базовый вариант макроэкономического прогноза на 2020 – 2022 годы, на основе которого сформирован бюджет, предусматривает рост ВВП в 2020 году на 1,7% и на 3, 1 – 3,2% в последующие годы.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Единоборства
Владимир Минеев вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора
Авто
В Японии представлен новый седан BMW Alpina B3
Напомним, что первым еще полтора месяца назад был представлен универсал B3: после того как новый глава M-подразделения опроверг информацию о грядущем появлении грузопассажирского BMW M3, в компании Alpina решили начать именно с этого кузова.
Происшествия
В Крыму погиб известный на Урале сыровар
Футбол
Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Наука
ИИ поможет писать тексты парализованным людям
НАСА не смогло обнаружить на Луне следов посадки индийского модуля «Викрам» Так ИИ смог считать воображаемые предложения волонтера с точностью до 95% и скоростью около 66 символов в минуту, сообщили исследователи на ежегодном собрании Общества нейронаук.
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
Политика
Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.