Политика
РБКЛавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент. Об этом сообщил журналистам глава МИД Сергей Лавров, видеозапись опубликована в Facebook российского дипведомства.
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Авто
Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis GV80
Южнокорейский бренд класса люкс готовит к выходу на рынок свой первый кроссовер Genesis GV80.
Тарантас Ньюс 00:26
Происшествия
Электричка насмерть сбила мужчину в Москве
Электропоезд насмерть травмировал мужчину на платформе «Маленковская» ярославского направления в Москве.
RT на русском 19:56
Экономика
Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 16:29
Гаджеты
Доля AMD в европейских продажах ПК растет
Европейские покупатели ПК все чаще отдают предпочтение моделям на процессорах AMD.
iXBT.com 16:22
Политика
В США задержали экс-главу «Курортов Северного Кавказа» Билалова
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов был задержан сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля США во Флориде, сообщает издание Miami Herald.
Хакасия-Информ 22 октября в 23:18
Политика
ЕС призвал к проведению второго тура выборов президента в Боливии
Страны Европейского союза призвали к проведению второго тура президентских выборов в Боливии.
ТАСС 19:29
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 22 октября в 02:27
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры
Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru 07:47
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Популярная механика вчера в 18:37
Армия и оружие
Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:26
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Авто
Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada
Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.
Motor 11:13
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Кино
Тайка Вайтити рассказал, каким будет новый фильм о Торе
Режиссер Тайка Вайтити рассказал, что фильм "Тор: Любовь и гром" будет "громче, динамичнее и масштабнее", чем "Тор: Рагнарек", сообщает Wired.com.
РИА Новости 12:11
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU вчера в 08:57
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
После окончания матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Чемпионат 17:31
Армия и оружие
Песков заявил о предательстве США курдов
США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 03:16
Политика
CNN заявил об унижении США из-за успеха России в Сирии
Американский телеканал CNN назвал Соединенные Штаты «самыми большими неудачниками» на политической арене после заключения президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандума по Сирии.
Аргументы и Факты вчера в 09:53
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ 20:38
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Политика
Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций
Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
РИА Новости 13:50
Политика
Американские СМИ оценили прилет Ту-160 в ЮАР
РИА Новости 20:03
Происшествия
Toyota Premio сбила женщину в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске автомобиль сбил женщину. Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, ДТП произошло 24 октября в 16:25 минут.
АСТВ 20:44
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Экономика
Госдума приняла проект бюджета на 2020-2022 годы в первом чтении
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. Проект поддержали 353 депутата, против проголосовали 62 парламентария, передает корреспондент Накануне.RU.
Накануне.Ru вчера в 06:15