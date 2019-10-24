Политика
РБКЛавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент. Об этом сообщил журналистам глава МИД Сергей Лавров, видеозапись опубликована в Facebook российского дипведомства.
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Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с командиром «Сил демократической Сирии»
Глава минобороны России провел в среду 23 октября переговоры с командиром «Сил демократической Сирии» Мазлумом Абдо.
Комсомольская правда вчера в 16:00
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Политика
В МИДе пообещали скорое решение вопроса с чартерами в Египет
Вопрос о возобновлении чартерных рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в ближайшее время.
РБК 17:32
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru 18:27
Гаджеты
Топ-10 самых популярных видеокарт оккупирован Nvidia, у AMD — только одна модель
Разработчики бенчмарка Master Lu вчера опубликовали рейтинг производительности процессоров для настольных ПК, а сегодня подоспел рейтинг видеокарт.
iXBT.com 07:48
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости 07:37
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Здоровье
Наркологи рассказали, как легко победить алкогольную зависимость
Наркологи назвали эффективные и нестандартные методы, которые могут победить алкогольную зависимость. Информацию об этом приводит OANews.
Слово и Дело 03:47
Авто
Транспортный налог в РФ изменится
Несовершенство актуального алгоритма расчета транспортного налога для люксовых автомобилей может стать причиной для появления изменений в налоговом законодательстве РФ.
Новые автомобили 11:10
Технологии
Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей
На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Омскрегион 03:04
Экономика
Госдума одобрила заморозку накопительной пенсии до 2022 года
Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии до 2022 года.
Мойка78 16:03
Экономика
В правительстве сняли разногласия по господдержке проектов в Арктике
В правительстве согласованы общие принципы господдержки и льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктического региона, по итогам совещания, которое прошло в четверг, 24 октября, под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова, передал корреспондент РБК.
РБК 11:03
Общество
Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали
Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.
Lenta.ru 16:22
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 09:18
Кино
Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии
24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Телепрограмма 05:00
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM 17:36
Происшествия
Российская туристка умерла в Турции после операции
Российская туристка 1965 года рождения, госпитализированная 8 октября с курорта в городе Анталья, скончалась после операции.
Известия 17:02
Экономика
Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.
Российская газета вчера в 09:38
Футбол
ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей 15:03
Футбол
Ювентус — Локомотив 2:1
Bookmaker-ratings.ru 22 октября в 06:30
Здоровье
На Закарпатье закончилась сыворотка от дифтерии
На Закарпатье четырем из 15 пациентов, которые больны дифтерией, накануне ввели весь запас лечебной сыворотки - 8 ампул из тех, что имеются в области (минимальная доза - по две ампулы каждому).
Украина.ру 00:55
Авто
Компания Mazda обновила кроссовер CX-8
Компания Mazda выпустила новую версию кроссовера CX-8.
Goroday.ru 13:42
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста вчера в 10:39
Игры
Chernobylite: тайну Татьяны мы узнаем лишь через год
Расследование истории Татьяны будет продвигаться небольшими этапами и завершится перед самым релизом.
Игромания.ру 14:54