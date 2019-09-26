Политика

Пятый каналПятый каналЛавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
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Варианты «сюрпризов» для США после невыдачи виз части российской делегации назвал эксперт

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Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

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США обвинили власти Сирии в новом применении химического оружия.
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