Политика
Пятый каналЛавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
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Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс вчера в 07:53
Транспорт
В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах
Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги».
Lenta.ru 01:40
Армия и оружие
В Сирии начнёт работу судоремонтная мастерская
RT на русском 12:46
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Политика
США расширили санкции против РФ
Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Политика
Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан
На вопрос, чувствовал ли он симпатии крымчан к России, Сенцов сказал, что «к сожалению, это было всегда».
Lenta.ru вчера в 10:06
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru вчера в 06:07
Происшествия
В Татарстане произошёл пожар в ресторане
«На проспекте Сююмбике горит кровля недействующего ресторана «Арарат» на площади 600 кв. м», — заявили в МЧС.
RT на русском 11:24
Технологии
Норвегия не станет запрещать 5G-оборудование Huawei
Норвегия не стала следовать призывам Госдепа США отказаться от услуг и оборудования китайской компании Huawei.
3DNews 09:28
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Экономика
Росстандарт: Качество топлива не соответствует нормам на 8,8% АЗС
Качество топлива не соответствует стандартам на 8,8 процента проверенных заправок.
Российская газета 10:39
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Самарскую область
Завтра патриарх Московский и всея Руси совершит в Самаре великое освящение Софийского собора и возглавит Божественную литургию.
Волжская коммуна 07:07
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Гаджеты
Корпорация Apple отключила чип U1 в новых iPhone для россиян
Корпорация Apple отключила в новых смартфонах для рынка РФ чип U1.
Актуальные Новости вчера в 10:45
Армия и оружие
США обвинили власти Сирии в новом применении химического оружия
США обвинили власти Сирии в новом применении химического оружия.
Эхо Москвы 12:31
Политика
Лавров поддержал возобновление прямого авиасообщения с Грузией
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, поскольку большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность антироссийских провокаций.
Профиль вчера в 16:22
Происшествия
Уволенные из-за дела Голунова полицейские подали в суд
Полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев, которые были уволены из-за дела журналиста Ивана Голунова, которого сначала обвинили в распространении наркотиков, а потом отпустили, подали иски в Мосгорсуд к столичному главку МВД с требованием восстановить их на службе.
Московский Комсомолец 11:25
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания вчера в 06:01
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Известия вчера в 09:12