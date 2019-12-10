Политика
RT на русскомЛавров прибыл в Госдеп для переговоров с Помпео
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Государственный департамент США для переговоров с госсекретарём Майком Помпео.
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Я признателен Майку Помпео, мы хотим этот диалог продолжать, и я приглашаю его в удобное время посетить Российскую Федерацию.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКапитал страны 15:03
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