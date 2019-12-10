Я признателен Майку Помпео, мы хотим этот диалог продолжать, и я приглашаю его в удобное время посетить Российскую Федерацию.

Переговоры Сергея Лаврова и Майка Помпео начались в американском Госдепе вечером во вторник, 10 декабря. Встреча с госсекретарем США была запланирована в рамках рабочего визита главы российского МИД в Штаты.

Лавров и Помпео начали встречу в Вашингтоне

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