«Что касается вмешательства в наши внутренние дела, то тут всё было однозначно: это недопустимо», — сказал Помпео на совместной пресс-конференции с Лавровым. Госсекретарь добавил, что он ясно передал ожидания США в отношении России.

Помпео на встрече с Лавровым предостерёг Россию от «вмешательства»

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