Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛавров и Помпео обсудили обвинения во вмешательстве России в дела США

На пресс-конференции по итогам встречи господин Помпео в очередной раз заявил о недопустимости какого-либо вмешательства во внутренние дела страны. Со своей стороны, господин Лавров назвал обвинения, «захлестнувшие Вашингтон», необоснованными и только мешающими нормализации отношений двух стран.
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Помпео на встрече с Лавровым предостерёг Россию от «вмешательства»

RT на русском13:44

Помпео на встрече с Лавровым предостерег Россию от «вмешательства»

Телеканал 360°14:34

Лавров и Помпео обсудили обвинения во вмешательстве России в дела США

Коммерсантъ14:29

Лавров и Помпео обсудили невмешательство в дела России и США

РБК14:15

Помпео заявил о недопустимости вмешательства России в дела США

Известия15:10

Помпео заявил Лаврову о недопустимости вмешательства РФ в дела США

Интерфакс13:44

Лавров обсудил вопрос об «украинском факторе» на выборах в США

РИА Новости14:20
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Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК 14:33
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Экономика

В России резко сократилось количество займов до зарплаты

В третьем квартале у МФО сократились не только краткосрочные займы, но и общее количество выданных кредитов.
Коммерсантъ 01:28
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Политика

Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Газета.Ru 15:28
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 07:56
Политика

Путин поддержал предложение увольнять чиновников за хамство

Президент РФ Владимир Путин во вторник поддержал озвученное за заседание СПЧ предложение увольнять госслужащих за хамство по отношению к россиянам.
ФАН 12:26
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала себя в детстве

Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
VSE42.RU вчера в 23:21
Общество

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. Информацию передает корреспондент УтроNеws.
УтроNews 05:10
Спорт

WADA отстранило Россию от Олимпиад и Чемпионатов мира

Кроме запрета на участие в международных соревнованиях, Россия лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 05:49
Кино

В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем

РИА Новости 14:16
Общество

«Внуково» приостановило использование электронных посадочных талонов

«Внуково» и компания Zamar завершили пилотный проект тестирования автоматизированной системы обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами, рассказал представитель аэропорта: «Дано положительное заключение и подтверждена эффективность использования системы на всех этапах».
Ведомости 11:09
Футбол

Интер — Барселона 1:1 (2-й тайм)

Матч ТВ 14:58
Происшествия

В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

Самолет Як-42, следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, сел в уфимском аэропорту с отказавшим двигателем.
РИА Новости 15:15
Происшествия

В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

На юго-западе Москвы была убита 20-летняя студентка Российского университета дружбы народов (РУДН), передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 15:14
Общество

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
ТАСС 07:40
Происшествия

Двухлетний малыш пять дней провел в квартире с телом умершей матери

В Ижевске социальные работники обнаружили в квартире двухлетнего мальчика, который пять дней был без присмотра.
Оka.fm 04:30
Экономика

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Российская газета 02:25
Шоу-бизнес

Грудь конусом: Ольга Бузова выпустила клип «Не виновата»

В клипе Ольга Бузова в образах из 90-х, с невероятной прической и фиолетовом платье с конусами на груди поет о нелегкой женской доле.
Блокнот.ру 03:25
Происшествия

Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности

РИА Новости 06:35
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений.
РИА Новости 10:34
Политика

В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса

3 декабря сообщалось, что Рада не будет принимать новый закон об особом статусе Донбассе.
ИА Новороссия 13:01
Авто

Опубликованы цены и спецификации Genesis GV80

В Сети появилась информация о стоимости и спецификациях внедорожника Genesis GV80, серийный выпуск которого начнется 2 декабря, а продажи – в начале 2020 года.
Discover24 04:58
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
Коммерсантъ 15:47
Политика

Путин рассказал о найденном поисковиками месте захоронения его брата

Президент России Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его погибшего во время блокады Ленинграда брата.
RT на русском 12:44
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская рассказала о пережитой в 26 лет клинической смерти

Певица Ирина Понаровская в программе «Судьба человека» рассказала, как в молодости пережила клиническую смерть.
ИнфоСМИ 13:27
Футбол

«Зенит» начал решающий матч Лиги чемпионов против «Бенфики»

В Лиссабоне стартовал матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между местной «Бенфикой» и петербургским «Зенитом».
Нева Спорт 15:00
Космос

Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие

Популярная механика 08 декабря в 13:10
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Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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