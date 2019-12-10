Политика

РБКРБКЛавров и Помпео обсудили невмешательство в дела России и США

10 декабря Лавров прибыл в Вашингтон по приглашению Помпео. У главы МИД России также запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.
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Лавров: на предложения обсудить «вмешательство» от США - ноль реакции

РЕН ТВ13:39

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РБК17:13
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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РБК 14:21
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Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

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В России предрекли «генеральное сражение XXI века» с США

Генеральное сражение XXI века может возникнуть между российским, китайским, американским и японским флотами, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 16:16
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого совместно с коллегами разработали способ доставки противоопухолевых лекарств напрямую к раковым клеткам.
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В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» уступил португальской «Бенфике».
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Авто

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Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
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Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на саммите у помощника Путина Владислава Суркова нервы не сдавали.
Газета.Ru 15:05
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Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
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В Волгоградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом

8 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга машина въехала в автобус, в результате аварии пострадали пять человек.
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В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

Газета.Ru 15:14
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Медики рассказали, как при помощи стула определить рак легких

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Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
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В Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
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Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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