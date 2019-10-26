Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону обстановку в Сирии. Разговор состоялся по инициативе аериканской стороны, сообщается на сайте МИД России.

Лавров и Помпео обсудили обстановку в Сирии

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