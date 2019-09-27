Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЛавров и Помпео провели переговоры

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает «РИА Новости». Встреча длилась чуть менее часа. Она проходила в закрытом от прессы формате.
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Встреча Лаврова и Помпео на Генассамблее ООН продлилась меньше часа

Коммерсантъ12:49

Лавров о позиции западных государств

RT на русском14:48

Встреча Лаврова и Помпео продлилась чуть менее часа

ТАСС11:43

Встреча Лаврова и Помпео на полях Генассамблеи ООН длилась чуть меньше часа

РИА Новости11:50

Началась встреча Лаврова и Помпео

Московский Комсомолец10:44

Лавров и Помпео встретились на полях Генассамблеи ООН

РБК11:44

Помпео и Лавров встретились в Нью-Йорке

Российская газета10:34
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
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