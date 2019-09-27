На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает «РИА Новости». Встреча длилась чуть менее часа. Она проходила в закрытом от прессы формате.

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