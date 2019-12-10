Политика
Вестник КавказаЛавров и Помпео начали переговоры в Вашингтоне
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео стартовала в Вашингтоне. В рамках протокольной части переговоров, продлившейся не более минуты, дипломаты обошлись без слов.
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Я признателен Майку Помпео, мы хотим этот диалог продолжать, и я приглашаю его в удобное время посетить Российскую Федерацию.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКапитал страны 15:03
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Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
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Названа предварительная причина смерти Юрия Лужкова
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