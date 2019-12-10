Я признателен Майку Помпео, мы хотим этот диалог продолжать, и я приглашаю его в удобное время посетить Российскую Федерацию.

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео стартовала в Вашингтоне. В рамках протокольной части переговоров, продлившейся не более минуты, дипломаты обошлись без слов.

Лавров и Помпео начали переговоры в Вашингтоне

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