Политика
РИА НовостиЛавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне. Дипломаты обсудили отношения между странами, региональные проблемы и ситуацию с контролем вооружений. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
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Лавров о попытках конгресса США помешать реализации «Северного потока — 2»
RT на русскомвчера в 17:08
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Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Общество
Володин поручил проверить в Саратове околоправительственные структуры
Спикер Госдумы сообщает, что поручил госдумскому комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить в Саратове околоправительственные структуры.
Общество
Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей
Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Общество
Бегун в США шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире
Во время забега на 10 километров в американском городе Саванна бегун шлепнул по ягодицам журналистку, которая вела прямо репортаж с мероприятия.
Политика
Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство и оскорбления
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) заявил, что поддерживает предложение об увольнении государственных и муниципальных чиновников, которые ведут себя по-хамски и оскорбительно по отношению к гражданам.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Эссен» провел пуск «Калибров» в Черном море
Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" провел стрельбу "Калибрами" в Черном море, сообщает Минобороны.
Шоу-бизнес
Московский суд отказал Оксане Воеводиной в проведении ДНК-экспертизы
Политика
Постпред РФ при ЕС: Украина не может отказаться от долга Януковича
Киев не имеет права отказаться от выплаты российского кредита, предоставленного в 2013 году при президенте Украины Викторе Януковиче, заявил 10 декабря журналистам постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
Политика
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Политика
Путин обвинил Ленина в закладке «мины» под государственность России
Создатель СССР Владимир Ленин «заложил мину» под российскую государственность, заявил 10 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Происшествия
В Приморье шесть человек пострадали в массовом ДТП
В Приморском крае в пригороде Владивостока произошло массовое ДТП, в результате которого были госпитализированы шесть человек.
Политика
Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже
Политика
Экономист прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах
Украинский экономист Александр Дудчак прокомментировал начало слушаний по спору России и Украины о непогашенных евробондах на три миллиарда долларов.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Политика
США ввели санкции против главы полиции Грозного
США ввели санкции против главы УМВД по городу Грозному Аслана Ирасханова "за серьезные нарушения прав человека", говорится в распространенном 10 декабря сообщении Госдепартамента США, передает ТАСС.В частности, американские власти утверждают, что в отношении него "имеются заслуживающие доверия предположения о его ответственности за казни в общей сложности 27 человек".
Гаджеты
Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30 с поддержкой сетей связи пятого поколения.
Политика
В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
Общество
Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Политика
«Нагло огрызнулся на Зеленского»: Соловьёв одним фото возмутил укроСМИ
"Российский топ-пропагандист нагло огрызнулся на Зеленского", - под таким заголовком вышла в одном из русофобских СМИ - украинском "Обозревателе" - новость о том, что Соловьёв дал ответ президенту Незалежной.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года
Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.
Авто
В России появится новый сопроводительный документ на автомобили
Космос
Новая методика определения массы черных дыр разработана астрономами
Гаджеты
HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году
В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Общество
Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова
Футбол