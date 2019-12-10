Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне. Дипломаты обсудили отношения между странами, региональные проблемы и ситуацию с контролем вооружений. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
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