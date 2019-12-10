Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЛавров встретился с Помпео в Вашингтоне

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео началась в Вашингтоне, передает РИА Новости. По данным информационного издания, протокольная часть встречи длилась менее минуты и прошла без слов. Сейчас Лавров и Помпео уже устроились за столом переговоров.
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