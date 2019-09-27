Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости. В начале встречи участники пожали друг другу руки и сели за стол переговоров.
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Встреча Лаврова и Помпео на Генассамблее ООН продлилась меньше часа

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РИА Новости13:08

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