Политика

ФАНФАНЛавров и Помпео встретятся в Вашингтоне 10 декабря

«10 декабря министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров посетит с рабочим визитом Вашингтон по приглашению государственного секретаря США М. Помпео», — говорится на портале ведомства.
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Лавров и Помпео встретились в Вашингтоне

РИА Новости10:54

МИД подтвердил место и время встречи Лаврова и Помпео

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Лавров встретился с Помпео в Вашингтоне

Rambler News Service11:26

В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Помпео

RT на русском11:02

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ТАСС10:55

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Взгляд.ру10:46

Госсекретарь США встретится с главой МИД РФ в Вашингтоне 10 декабря

Московский Комсомолец08 декабря в 20:58
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