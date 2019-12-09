Политика
ФАНЛавров и Помпео встретятся в Вашингтоне 10 декабря
«10 декабря министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров посетит с рабочим визитом Вашингтон по приглашению государственного секретаря США М. Помпео», — говорится на портале ведомства.
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Госсекретарь США встретится с главой МИД РФ в Вашингтоне 10 декабря
Московский Комсомолец08 декабря в 20:58
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«Предсказать самоубийство невероятно сложно, потому что каждый суицид является результатом множества взаимодействующих факторов риска», — говорит один из авторов работы, специалист по эпидемиологии Джейми Градус.
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Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждался вопрос газа.
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Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
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Напомним, что недавно продюсер Макс Фадеев распустил лейбл Malfa и занялся обновлением артистов.
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