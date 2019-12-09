«10 декабря министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров посетит с рабочим визитом Вашингтон по приглашению государственного секретаря США М. Помпео», — говорится на портале ведомства.

Лавров и Помпео встретятся в Вашингтоне 10 декабря

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