с чего всё началось

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике. Об этом сообщается на официальном сайте МИД. Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры во главе межведомственной российской делегации.

Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры

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Здоровье Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.

Происшествия В Еврейской автономной области град повредил крыши домов В Еврейской автономной области крупный град повредил крыши в поселке Николаевка, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по региону. 3

Происшествия Код доступа: Юлия Латынина С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".

Общество Компанию Баффета заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей Американского производителя строительных материалов Acme Brick заподозрили в поддержке протестующих в США, сообщает Bloomberg.

Общество На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела. 3

Недвижимость Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции Аналитики ЦИАН настроены более радикально и ждут, что до конца года вторичное жилье подешевеет на 8–10% относительно докризисных показателей: собственники уже осознают высокую конкуренцию со стороны застройщиков. 123

Политика В Белоруссии начались масштабные следственные действия в Белгазпромбанке, принадлежащем «Газпрому» и Газпромбанку В ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму более $4 млн, а также ценные бумаги на $500 тыс. РБК отмечает, что с июля 2000 по май 2020 года председателем правления банка был Виктор Бабарико, заявивший о своем решении принять участие в президентских выборах в Белоруссии.

Общество В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе. 29

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Футбол ЦСКА примет решение по Вагнеру не раньше июля Как сообщает источник, окончательное решение «армейцы» примут не раньше середины июля.

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