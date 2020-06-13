с чего всё началось

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.

Политика Путин назвал выгоду для мира от сильной России Если бы Россия не восстановилась и не заняла своего нынешнего положения, мир был бы хуже и опаснее, заявил президент РФ Владимир Путин. 939

Общество В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.

Шоу-бизнес За Ефремова вступился Гоша Куценко Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram. 509

Киберспорт Разработчики раскрыли секрет новой Mafia Во время конференции PC Gaming Show 2020 компания Hangar 13 представила новый трейлер игры Mafia: Definitive Edition. 1

Футбол «Наполи» вышел в финал Кубка Италии Первая встреча, проходившая в Милане еще до пандемии коронавируса, завершилась победой "Наполи" 1:0. Поэтому неаполитанцев в ответной встрече устраивала и ничья.

Кино Кинокритики разгромили фильм «Артемис Фаул» Западные кинокритики ударили по приключенческому фильму студии Walt Disney «Артемис Фаул». Его рейтинг составил всего 14%. 3

Общество Новый очаг коронавируса возник на Порховском водоканале На Порховском водоканале возник новый очаг коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram. 1

Экономика В России отменен «банковский роуминг» С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка. 35

Политика Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения. 286

Общество Полицейский США о массовом увольнении полиции: всё кончено, Америка Массовое увольнение полицейских ждет США, заявил майор полиции Трэвис Йейтс из города Талса штата Оклахома в эфире передачи Tucker Carlson Tonight 12 июня, сообщает информационный канал Fox News. 20

Общество В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. 314

Общество В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию Депутат заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании по поправкам в Конституцию. 14