Политика

ТАССТАССЛавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
Читать в источнике
Комментировать328
с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства
, министры прибудут в Стамбул во главе межведомственной делегации РФ, чтобы провести консультации по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес.
Вести.Ru13:05

Подробнее о событии

Лавров и Шойгу отправятся в Турцию для консультаций

Известия10:59

Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию

ТАСС10:35

Лавров и Шойгу посетят Турцию 14 июня

RT на русском10:56

Лавров и Шойгу посетят 14 июня Турцию

Московский Комсомолец10:45

Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

Газета.Ru10:43

Лавров и Шойгу отправятся на переговоры в Турцию

РБК10:56

Лавров и Шойгу посетят Турцию

РИА Новости10:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Происшествия

В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону

REGNUM вчера в 07:03
10
Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
518
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
401
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии

Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости вчера в 17:37
7K
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 14:44
916
Здоровье

Почему в Европе лишь Швеция и Польша не прошли пик коронавируса

Единственными европейскими странами, в которых не пройден пик коронавирусной эпидемии, остаются Швеция и Польша.
Московский Комсомолец 02:42
2
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вместе появились на шоу «Вечерний Ургант»

Оксана Самойлова и Джиган появились вместе на съемках шоу «Вечерний Ургант».
Дни24 10:12
1
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
546
Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

BFM.ru 06:47
3,9K
Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
382
Происшествия

В Анапе полицейские застрелили грабителя банка при задержании

Полиция застрелила мужчину, которого заподозрили в нападении на банк в Анапе, пишет «МК».
Ореанда-Новости 13:04
30
Общество

В Липецкой области за рабочую неделю утонули 9 человек

Девять человек утонули в Липецкой области за прошедшие пять дней, сообщила 13 июня пресс-служба МЧС по Липецкой области.
ИА Красная Весна 11:45
Общество

Мурашко призвал россиян быть готовыми поменять планы на отдых

Ранее глава министерства здравоохранения призвал его воздержаться от посещения и встречи с друзьями из-за коронавируса.
Evo-rus.com 10:54
197
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости 10:56
274
Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
969
Армия и оружие

СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке

РИА Новости 14:29
Армия и оружие

Soha: Россия покажет на Параде Победы «военный сюрприз» для Запада

Актуальные Новости 14:25
1
Общество

На крупном оптовом рынке Пекина нашли рассадник коронавируса

Коронавирус был найден на одном из крупных рынков Пекина «Синьфади».
Mockva.ru 04:42
285
Политика

ООН установила происхождение ракет, атаковавших саудовские НПЗ

Крылатые ракеты, атаковавшие нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco, были «иранского происхождения».
Вечерняя Москва вчера в 04:17
286
Политика

Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция

Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию.
Piter.tv 09:32
30
Общество

Скончался актер Сергей Масленников

Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
Общество

«Столь сильного давления еще не было». Учителя жалуются, что их принуждают голосовать за поправки под угрозами увольнения

Бюджетники массово заявляют о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию.
Дождь вчера в 08:48
10
Политика

Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»

Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.
РБК 14:08
Происшествия

В Воронеже иномарка сбила семью с ребенком на переходе

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн 14:15
4
Общество

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru 13:32
1,1K
Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
82
Общество

Собянин о ситуации с коронавирусом: май в Москве был самым тяжелым

Мэр сравнил ситуацию в Москве с ситуацией в ряде других городов, где смертность выросла в несколько раз по сравнению с прошлыми годами.
Вести.Ru 08:34
8
Армия и оружие

В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны

Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
11
Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
639
Шоу-бизнес

Сергей Жуков показал слезы Бузовой, Асмус и Джанабаевой в новом клипе

Сергей Жуков, певец из РФ, разместил клип на свою новую композицию «Расскажи мне», в котором продемонстрировали слезы Ольги Бузовой, Альбины Джанабаевой и Кристины Асмус.
Discover24 05:58
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное