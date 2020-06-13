Политика

Lenta.ruLenta.ruЛавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике. Об этом сообщается на официальном сайте МИД. Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры во главе межведомственной российской делегации.
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Лавров и Шойгу обсудят в Турции ситуацию в Ливии и Сирии

ТАССвчера в 17:03

Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

Газета.Ruвчера в 10:43

Лавров и Шойгу отправятся на переговоры в Турцию

РБКвчера в 10:56

Лавров и Шойгу посетят Турцию 14 июня

RT на русскомвчера в 10:56

Лавров и Шойгу посетят 14 июня Турцию

Московский Комсомолецвчера в 10:45

Лавров и Шойгу отправятся в Турцию для консультаций

Известиявчера в 10:59

Лавров и Шойгу посетят Турцию

РИА Новостивчера в 10:34
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Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

REGNUM 03:27
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Экономика

Названы три альтернативы банковским вкладам

Поскольку рублевые и валютные депозитные ставки находятся на минимальных уровнях, ряд вкладчиков могут поискать альтернативу банковским вкладам.
Российская газета вчера в 23:00
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
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Кино

Marvel объявила о перезапуске Железного человека

Компания Marvel сделала крупный анонс - один из самых знаковых и узнаваемых супергероев современности - Железный человек - будет заново переосмыслен, а его история рассказана заново, с чистого листа.
Российская газета вчера в 10:25
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Игры

Новая игра от создателей The Witcher. Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest

3DNews 02:22
Здоровье

Политики бьют тревогу из-за вспышки COVID-19 в Северодвинске

Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий «СЕВМАШ» и «Звездочка», - пишут политики.
FreeNews-Volga 03:11
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
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Здоровье

Врач из Москвы назвал предполагаемый срок выхода на плато по коронавирусу в Забайкалье

Заместитель главного врача по хирургии в госпитале ветеранов войн №1 города Москвы Сергей Андреев в интервью ГТРК «Чита» 13 июня предположил, что Забайкальский край выйдет на плато по коронавирусу через две-три недели.
Чита.Ру 04:01
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

РИА Новости 02:59
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Футбол

Главный тренер сборной Нидерландов Куман переболел коронавирусом

Супруга главного тренера сборной Нидерландов Роналда Кумана сообщила, что они переболели коронавирусом.
Матч ТВ вчера в 22:24
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП

На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 вчера в 03:47
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Общество

В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
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Футбол

Кокорин рассказал о переговорах с клубами из Европы

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что ведёт переговоры с несколькими зарубежными клубами и надеется продолжить карьеру в Европе.
News.ru вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Подольская поделилась снимком в бюстгальтере

Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами.
Экспресс газета 02:00
Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
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Технологии

Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы

Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa 12 июня в 11:56
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Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
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Общество

В Татарстане за сутки выявили 46 новых случаев коронавируса

В Татарстане за сутки подтверждены 46 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 – 45 контактных и один завозной.
Татар-информ 04:03
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Общество

В Тульской области скончались две женщины с COVID-19

Тула, 14 июня 2020, 10:55 — REGNUM Две пожилые пациентки с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 14 июня.
REGNUM 03:55
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8835 человек

За сутки в России выявили 8835 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:08
Здоровье

Беспрецедентный рост - в Югре 229 заболевших коронавирусом за сутки

С начала пандемии коронавирусом в Югре заразились 4 569 человек, в том числе 229 за прошедшие сутки.
СургутИнформТВ 03:45
Здоровье

Салат из огурцов и помидоров провоцирует опасные заболевания − врач

В огурцах содержатся необходимые организму клетчатка, витамины группы В и йод, рассказала врач-диетолог Ирина Торопыгина.
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В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

РИА Новости 01:43
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Политика

Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
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Происшествия

В Париже акция против расизма переросла в беспорядки

Люди в черной одежде устроили беспорядки во время акции протеста против расизма и полицейского произвола, которая проходит на площади Республики в Париже.
Профиль вчера в 11:19
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Авто

«КамАЗ» создал первый карьерный самосвал

Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
Новые автомобили 11 июня в 04:17
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