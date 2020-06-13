Политика
Lenta.ruЛавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике. Об этом сообщается на официальном сайте МИД. Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры во главе межведомственной российской делегации.
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Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Экономика
Названы три альтернативы банковским вкладам
Поскольку рублевые и валютные депозитные ставки находятся на минимальных уровнях, ряд вкладчиков могут поискать альтернативу банковским вкладам.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Кино
Marvel объявила о перезапуске Железного человека
Компания Marvel сделала крупный анонс - один из самых знаковых и узнаваемых супергероев современности - Железный человек - будет заново переосмыслен, а его история рассказана заново, с чистого листа.
Российская газета вчера в 10:25
Игры
Новая игра от создателей The Witcher. Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest
3DNews 02:22
Здоровье
Политики бьют тревогу из-за вспышки COVID-19 в Северодвинске
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий «СЕВМАШ» и «Звездочка», - пишут политики.
FreeNews-Volga 03:11
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Здоровье
Врач из Москвы назвал предполагаемый срок выхода на плато по коронавирусу в Забайкалье
Заместитель главного врача по хирургии в госпитале ветеранов войн №1 города Москвы Сергей Андреев в интервью ГТРК «Чита» 13 июня предположил, что Забайкальский край выйдет на плато по коронавирусу через две-три недели.
Чита.Ру 04:01
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Футбол
Главный тренер сборной Нидерландов Куман переболел коронавирусом
Супруга главного тренера сборной Нидерландов Роналда Кумана сообщила, что они переболели коронавирусом.
Матч ТВ вчера в 22:24
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 вчера в 03:47
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с клубами из Европы
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что ведёт переговоры с несколькими зарубежными клубами и надеется продолжить карьеру в Европе.
News.ru вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами.
Экспресс газета 02:00
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Технологии
Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы
Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa 12 июня в 11:56
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Общество
В Татарстане за сутки выявили 46 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки подтверждены 46 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 – 45 контактных и один завозной.
Татар-информ 04:03
Общество
В Тульской области скончались две женщины с COVID-19
Тула, 14 июня 2020, 10:55 — REGNUM Две пожилые пациентки с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 14 июня.
REGNUM 03:55
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8835 человек
За сутки в России выявили 8835 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:08
Здоровье
Беспрецедентный рост - в Югре 229 заболевших коронавирусом за сутки
С начала пандемии коронавирусом в Югре заразились 4 569 человек, в том числе 229 за прошедшие сутки.
СургутИнформТВ 03:45
Здоровье
Салат из огурцов и помидоров провоцирует опасные заболевания − врач
В огурцах содержатся необходимые организму клетчатка, витамины группы В и йод, рассказала врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Московский Комсомолец 02:40
Происшествия
В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца
РИА Новости 01:43
Политика
Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
Происшествия
В Париже акция против расизма переросла в беспорядки
Люди в черной одежде устроили беспорядки во время акции протеста против расизма и полицейского произвола, которая проходит на площади Республики в Париже.
Профиль вчера в 11:19
Авто
«КамАЗ» создал первый карьерный самосвал
Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
Новые автомобили 11 июня в 04:17