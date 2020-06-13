с чего всё началось

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике. Об этом сообщается на официальном сайте МИД. Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры во главе межведомственной российской делегации.

Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры

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