Политика
Lenta.ruЛавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике. Об этом сообщается на официальном сайте МИД. Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры во главе межведомственной российской делегации.
Читать в источнике
Оценить248
с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, министры прибудут в Стамбул во главе межведомственной делегации РФ, чтобы провести консультации по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес.Вести.Ruвчера в 13:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 00:03, Ашберн
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Общество
Новая волна тепла придет в европейскую часть России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:39
Наука
Самую первую форму жизни на Земле создали в лаборатории
LentaChel.ru вчера в 16:14
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Общество
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге.
Российская газета вчера в 06:10
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после аварии с его участием
RuNews24.ru 12 июня в 19:52
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 12 июня в 05:08
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС вчера в 01:29
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК вчера в 13:11
Происшествия
В Еврейской автономии градом побило крыши домов
В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
Вести.Ru вчера в 23:54
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
Фигурное катание
Тренер Медведевой войдет в команду Кихиры
Японская фигуристка Рика Кихира заявила, что в ее тренерскую команду вошел канадский специалист Брайан Орсер.
Газета.Ru вчера в 05:22
Происшествия
В США протестующие снесли бюст рабовладельца
RT на русском вчера в 22:51
Происшествия
Водитель Lada с челябинскими номерами устроил лобовое ДТП на Тюменском тракте и погиб
По предварительным данным, водитель Lada с челябинскими номерами, на не загруженной трассе выехал на встречную полосу и на скорости столкнулся с иномаркой.
Екатеринбург Онлайн вчера в 20:34
Происшествия
В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом
Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
Общество
На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов
В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости вчера в 07:02
Происшествия
Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19
По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева не собирается отдавать шеф-повару фамилию
Paparazzi.ru вчера в 14:46
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются
Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Невестка Аллы Пугачевой снялась в откровенной фотосессии
Девушка объяснила, почему не отказалась от предложения сняться в такой пикантной фотосессии.
MedikForum.ru вчера в 07:09
Недвижимость
Риелторы предсказали рост спроса на квартиры-студии
Риелторы ожидают увеличения спроса на студии из-за снижения платежеспособности граждан на фоне пандемии.
Российская газета вчера в 03:00
Армия и оружие
Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва 11 июня в 10:30
Здоровье
Хирург Борзуох Мохаммади назвал необычные признаки рака кишечника
Хирург Борзуох Мохаммади рекомендует обратить внимание на несварение желудка, частые острые боли и изжогу, которые могут являться признаками рака.
Дни24 вчера в 05:21