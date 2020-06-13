Политика

Lenta.ruLenta.ruЛавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике. Об этом сообщается на официальном сайте МИД. Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры во главе межведомственной российской делегации.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства
, министры прибудут в Стамбул во главе межведомственной делегации РФ, чтобы провести консультации по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес.
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Лавров и Шойгу обсудят в Турции ситуацию в Ливии и Сирии

ТАССвчера в 17:03

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Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

Газета.Ruвчера в 10:43

Лавров и Шойгу посетят Турцию 14 июня

RT на русскомвчера в 10:56

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Московский Комсомолецвчера в 10:45

Лавров и Шойгу отправятся на переговоры в Турцию

РБКвчера в 10:56

Лавров и Шойгу посетят Турцию

РИА Новостивчера в 10:34
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Общество

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Общество

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РИА Новости вчера в 10:14
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