Политика

Lenta.ruLenta.ruЛавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике. Об этом сообщается на официальном сайте МИД. Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры во главе межведомственной российской делегации.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства
, министры прибудут в Стамбул во главе межведомственной делегации РФ, чтобы провести консультации по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес.
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