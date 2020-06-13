Политика
Lenta.ruЛавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике. Об этом сообщается на официальном сайте МИД. Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры во главе межведомственной российской делегации.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, министры прибудут в Стамбул во главе межведомственной делегации РФ, чтобы провести консультации по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес.Вести.Ruвчера в 13:05
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Здоровье
Диетологи рассказали, почему вам не нужно есть салат из огурцов и помидоров этим летом
Например, в одном качественном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы витамина С, содержащийся в ягоде витамин В нужен для нормального роста тканей, а в кожуре есть флавоноид нарингенин, способный уменьшать воспаления.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Политика
Власти Украины назвали Минские соглашения «никчемными»
Минские соглашения в юридическом плане являются никчемными, но они все равно важны как площадка для урегулирования конфликта в Донбассе, заявил первый замглавы украинской делегации в контактной группе, вице-премьер страны Алексей Резников.
Московский Комсомолец 12 июня в 11:09
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Общество
Дагестан переходит на первый этап снятия мер по коронавирусу
"С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений", - указано в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:19
Политика
Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
Известия вчера в 16:29
Происшествия
В США протестующие снесли бюст рабовладельца
RT на русском вчера в 22:51
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Авто
В Сети рассекретили интерьер обновленного Genesis G70
Не дожидаясь официальной презентации, южнокорейские автопапарацци «слили» в Сеть фотографии салона рестайлингового седана Genesis G70.
Letnews.ru вчера в 07:23
Здоровье
Глава Коми срочно вылетает в Воркуту из-за ухудшения эпидситуации
Срочный визит в Воркуту, где зафиксирована крупная вспышка коронавирусной инфекции, совершит врио главы Республики Коми Владимир Уйба, 13 июня передает агентство «Комиинформ».
ИА Красная Весна вчера в 16:56
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
Известия вчера в 18:55
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Политика
МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 12 июня в 10:52
Политика
Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома
Все 15 задержанных по делу «дочки» Газпрома – «Белгазпромбанка» – дают признательные показания, в том числе в отношении бывшего председателя компании Виктора Бабарико, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Взгляд.ру 01:27
Общество
Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом
Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 01:14
Происшествия
В Париже и Лондоне произошли столкновения протестующих с полицией
В Лондоне и Париже во время массовых демонстраций произошли столкновения их участников с полицией.
РБК вчера в 13:59
Религия
Патриарх Кирилл освятит главный храм Вооруженных сил России
Вести.Ru вчера в 23:11
Общество
В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов
Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
В Москву прибыла военная техника для участия в параде Победы
Механизированную колонну, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, передислоцировали из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
РБК 01:19
Общество
Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.
Pravda.Ru 12 июня в 06:40
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц 98 выздоровевших пациентов, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:23
Кино
Фильм «Унесенные ветром» пострадал из-за расистского скандала
Evo-rus.com 11 июня в 13:24
Происшествия
В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом
Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
Политика
Путин анонсирует «контр-гиперзвук»
Киселев в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил, что «Путин анонсирует новое российское оружие – контр-гиперзвук – в нашей программе», пишет «Фонтанка».
Взгляд.ру 01:03
Происшествия
Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
Известия вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
Кино
Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей 12 июня в 19:59
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
ГТРК Самара вчера в 06:56
Единоборства
Костя Цзю высказался о критике Усика на Украине: «Это большой перебор»
Sport24.ru 12 июня в 03:54