с чего всё началось

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике. Об этом сообщается на официальном сайте МИД. Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры во главе межведомственной российской делегации.

Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры

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Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

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Футбол «Арсенал» победил ЦСКА в товарищеском матче Встреча между командами прошла 13 июня в Москве и завершилась победой тульской команды со счетом 3:2. Голы в составе победителей забили Максим Володько, Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев. https://twitter.com/pfc_arsenal/status/1271819239830290434 Игра прошла на «ВЭБ Арене» в закрытом режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и положениями регламента возобновления Тинькофф РПЛ.

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