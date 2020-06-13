Политика
Lenta.ruЛавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике. Об этом сообщается на официальном сайте МИД. Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры во главе межведомственной российской делегации.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, министры прибудут в Стамбул во главе межведомственной делегации РФ, чтобы провести консультации по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес.Вести.Ruвчера в 13:05
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Происшествия
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Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
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Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
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«Арсенал» победил ЦСКА в товарищеском матче
Встреча между командами прошла 13 июня в Москве и завершилась победой тульской команды со счетом 3:2. Голы в составе победителей забили Максим Володько, Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев. https://twitter.com/pfc_arsenal/status/1271819239830290434 Игра прошла на «ВЭБ Арене» в закрытом режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и положениями регламента возобновления Тинькофф РПЛ.
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BFM.ru вчера в 05:06
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Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19
По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Армия и оружие
Генерал прокомментировал инцидент с российским патрулем в Сирии
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РИА Новости 11 июня в 05:00
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Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
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Отмечается, что злоумышленник представился бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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