Политика
Страна Советов on-lineШойгу и Лавров ответили главе Пентагона о поведении России
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров ответили на высказывания главы Пентагона Марка Эспера, который недавно заявил, что «мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна».
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Липовой назвал призыв Пентагона к РФ стать нормальной страной «неприличным»
Народные новостивчера в 19:49
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:29, Вашингтон
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:29, Вашингтон
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
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Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
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В Нижегородской области два человека пострадали при пожаре на складе
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Поклонская предостерегла Сенцова от поездки в Крым на танке
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Мероприятие состоится уже в третий раз. III Международный кинофестиваль Arctic open пройдет в Архангельской области.
Невские Новости 13:13
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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие
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Фан-зоны во время матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года появятся не только в центре Петербурга, но и в спальных районах города.
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Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
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Госсекретарь США МАйк Помпео не смог подтвердить сообщения СМИ об отзыве в 2017 году американского шпиона из России.
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Семье Виктора Бута разрешили два дополнительных дня свиданий в неделю
Власти США разрешили супруге и дочери содержащегося в тюрьме в штате Иллинойс Виктора Бута два дополнительных дня свиданий в неделю.
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Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
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Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
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На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца
Врачи Сахалинской областной клинической больницы смогли "завести" сердце пациента после почти получасовой остановки, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Российская газета 05:09
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Опубликовано первое изображение нового Jaguar XJ
Первое изображение автомобиля, который со сменой поколений впервые перейдет на электротягу, опубликовало издание Autocar.
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Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II
Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
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Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
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РИА Новости 05:17
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В Евросоюзе разделились мнения насчет антироссийских санкций
Среди населения Евросоюза не существует единой позиции по антироссийским санкциям, как показывают социологические опросы Совета по международным отношениям ЕС.
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