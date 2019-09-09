Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров ответили на высказывания главы Пентагона Марка Эспера, который недавно заявил, что «мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна».

Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона о поведении России

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