Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал заявление главы американского Пентагона Марка Эспера, который потребовал, чтобы Россия вела себя как «нормальная страна». По его словам, нормальность в понимании американских коллег не соответствует российским представлениям.

Шойгу ответил главе Пентагона на призыв быть «нормальной страной»

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