Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЛавров и Шойгу ответили на призыв США к РФ «быть нормальной страной»

Глава МИД России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу ответили на слова американского министра обороны Марка Эспера, призвавшего РФ «быть нормальной страной».
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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».
RT на русскомвчера в 08:08

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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

RT на русскомвчера в 08:08

В России ответили на призыв главы Пентагона быть «нормальной страной»

РИА Новостивчера в 13:10

Лавров ответил на призыв Пентагона к России вести себя как «нормальная страна»

ТАССвчера в 09:07

Россия «не встанет на колени»: о словах главы Пентагона

REGNUM03:34

Лавров и Шойгу ответили на слова главы Пентагона о поведении России

Известиявчера в 22:11

Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными

Коммерсантъвчера в 09:13

Шойгу ответил главе Пентагона: «Побудем пока ненормальными»

URA.Ruвчера в 08:51
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:28, Вашингтон

Лавров прочел нотацию главе Пентагона

Вести.UZвчера в 09:39
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:28, Вашингтон
Гаджеты

Стала известна цена нового iPhone 11 от Apple

Накануне презентации в интернет утекла информация о новинках Apple, а также данные о ценах на iPhone 11 в различных конфигурациях памяти.
Кубань 24 09:11
Политика

Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением

Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Политика

Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 05:55
Политика

Лукашенко вручил Патрушеву досье о его службе в Белоруссии

News.ru 07:49
Политика

Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Политика

США подозревают Иран в «незаявленной» деятельности в ядерной отрасли

Отсутствие сотрудничества Ирана с МАГАТЭ может свидетельствовать о том, что у Тегерана есть незаявленные ядерные материалы, а также о том, что власти страны продолжают разработки в этой сфере, сообщил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в социальной сети.
Вести.Финанс 10:22
Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

РБК 09:53
Армия и оружие

МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США

Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Технологии

Фондовая биржа Nasdaq добавила новый криптовалютный индекс

Одна из самых крупных американских фондовых бирж Nasdaq добавила еще один индекс, связанный с криптовалютами.
РБК 11:20
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика

Путин уволил почти 30 полковников и генералов

Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.
Planet Today 02:31
Политика

Канделаки возмутили слова Сенцова о «возвращении в Крым на танке»

РИА Новости 08:56
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Билли Айлиш стала участницей программы «Вечерний Ургант»

ИА "Ореанда-Новости" Американская исполнительница Билли Айлиш стала гостьей телевизионного шоу под названием «Вечерний Ургант».
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Газета.Ru 11:17
Общество

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
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Умер фотограф-документалист Роберт Франк

Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Политика

Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении

Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
Известия 08:15
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Шоу-бизнес

Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре

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Общество

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В новоизбранной Верховной Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства» — за себя и за своего коллегу проголосовал внефракционный народный депутат из Донецкой области Александр Ковалев.
Украина.ру 10:59
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Футбол

«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США

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Ольга Бузова пригрозила уйти из Дома 2

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Вред приносит частое использование дезодорантов

Потоотделение только усиливает длительное использование антиперспиранта. Об этом заявил дерматовенеролог Алексей Едемский.
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Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
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«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

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Федерацию футбола Франции накажут за задержку начала игры с Албанией

Федерация футбола Франции будет наказана за то, что начало отборочного матча Евро-2020 с командой Албании было задержано.
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Создан «плащ-невидимка», скрывающий объекты от волн воды

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