Политика
Национальная служба новостейЛавров и Шойгу ответили на призыв США к РФ «быть нормальной страной»
Глава МИД России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу ответили на слова американского министра обороны Марка Эспера, призвавшего РФ «быть нормальной страной».
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с чего всё началось
Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».RT на русскомвчера в 08:08
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:28, Вашингтон
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Депутатов Верховной рады Украины были вызваны на допрос Украинским Государственным бюро расследований (ГБР) по уголовному делу экс-президента страны Петра Порошенко.
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Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
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Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении
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Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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США ввели санкции против двух сотрудников СК России
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Вред приносит частое использование дезодорантов
Потоотделение только усиливает длительное использование антиперспиранта. Об этом заявил дерматовенеролог Алексей Едемский.
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
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Федерацию футбола Франции накажут за задержку начала игры с Албанией
Федерация футбола Франции будет наказана за то, что начало отборочного матча Евро-2020 с командой Албании было задержано.
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Создан «плащ-невидимка», скрывающий объекты от волн воды
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