Политика
Газета.RuЛавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации
В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении. Данный визит организован в соответствии с договоренностями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечает МИД.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, министры прибудут в Стамбул во главе межведомственной делегации РФ, чтобы провести консультации по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес.Вести.Ru13:05
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Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель
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Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю
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Взрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет
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Экономика
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В рамках PC Gaming Show был показан новый трейлер симулятора Airborne Kingdom.
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Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Аргентине за прошедшие сутки возросло на 1 531 и достигло 30 295.
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Вести.Ru 17:25
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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
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Коммерсантъ вчера в 21:20
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Sony показала новый PlayStation 5
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Сахалин.Инфо 20:23
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В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии
По мнению китайских журналистов, машина хорошо сочетает ударную мощь и защитные параметры Отмечается, что решение о тестировании военной техники в условиях сирийского климата и ландшафта говорит об уверенности российских военных в оборонительных и наступательных возможностях своей разработки.
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Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесена
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Футбол
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Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
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Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
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Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.
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