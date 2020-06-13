В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении. Данный визит организован в соответствии с договоренностями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечает МИД.

Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

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