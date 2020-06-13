Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении. Данный визит организован в соответствии с договоренностями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечает МИД.
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Лавров и Шойгу отправятся в Турцию для консультаций

Известия10:59

Лавров и Шойгу отправятся на переговоры в Турцию

РБК10:56

Лавров и Шойгу посетят Турцию 14 июня

RT на русском10:56

Лавров и Шойгу посетят 14 июня Турцию

Московский Комсомолец10:45

Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

Газета.Ru10:43

Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию

ТАСС10:35

Лавров и Шойгу посетят Турцию для проведения консультаций

РИА Новости10:34
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Происшествия

Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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