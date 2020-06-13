Политика
Газета.RuЛавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации
В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении. Данный визит организован в соответствии с договоренностями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечает МИД.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, министры прибудут в Стамбул во главе межведомственной делегации РФ, чтобы провести консультации по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес.Вести.Ru13:05
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Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК 13:11
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии
Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости вчера в 17:37
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
Политика
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
В офисе украинского президента Владимира Зеленского выявлена крупная вспышка коронавируса, передает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Газета.Ru 10:49
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Общество
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге.
Российская газета 06:10
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
BFM.ru 06:47
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Происшествия
Взрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет
Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112.
Вести.Ru 09:18
Происшествия
В Казани потушили пожар на газохранилище
В Казани полностью потушили крупный пожар на территории ООО "Газпром сжиженный газ", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 09:41
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Премьер-министр Михаил Мишустил подписал распоряжения, освобождающее россиян от справок для получения соцподдержки.
РИА Новости 10:14
Здоровье
В Воркуте выявлены еще 173 заболевших короновирусом
В Воркуте подтверждено 173 новых случая заболевших короновирусом.
Комиинформ 07:27
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Ведомости 11:56
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вместе появились на шоу «Вечерний Ургант»
Оксана Самойлова и Джиган появились вместе на съемках шоу «Вечерний Ургант».
Дни24 10:12
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru 11 июня в 14:19
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Общество
Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках
Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок.
Известия 11:23
Здоровье
В Пекине введено военное положение из-за новой вспышки коронавируса
По сведениям агентства Bloomberg, тесты на вирус сдали все сотрудники и посетители рынка, из-за новой волны эпидемии жители 11 кварталов китайской столицы вынуждены вновь соблюдать строгие меры изоляции и лишены возможности покидать свои дома.
Эхо Москвы 13:04
Путешествия
В АТОР рассказали, когда можно планировать летний отдых
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что большинство регионов страны откроют свои двери для туристов с 15-20 июня, поэтому можно планировать длительный отдых, отталкиваясь от этих дат.
ТК Звезда 00:53
Общество
Полицейский США о массовом увольнении полиции: всё кончено, Америка
Массовое увольнение полицейских ждет США, заявил майор полиции Трэвис Йейтс из города Талса штата Оклахома в эфире передачи Tucker Carlson Tonight 12 июня, сообщает информационный канал Fox News.
ИА Красная Весна 07:11
Общество
Российские пенсионеры получат единовременную выплату
Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Шоу-бизнес
Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы
"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
Дни24 вчера в 21:00
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Транспорт
Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по «Тройке»
Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
РИА Новости 05:47