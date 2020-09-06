Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Популярная певица, солистка музыкальной группы "А'Студио" Кети Топурия показала фанатам видео, на котором позирует в красивом пышном платье с глубоким декольте, чем подогрела слухи о второй беременности.
Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
Президент Чешской Республики Милош Земан выразил удивление по отношению к тому, что ряд западных политиков стараются связать ситуацию с Алексеем Навальным и строительство газопровода «Северный поток-2».
Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Накануне мировой премьеры Metro пообщалось с исполнительницей одной из ключевых ролей Юлией Высоцкой В центре сюжета картины – трагедия в Новочеркасске в 1962 году, когда при разгоне мирной демонстрации рабочих местного электровозостроительного завода были расстреляны 26 человек.
Печальная бюджетная цифирь Контрольно-счетной палаты Хакасии об исполнении республиканского бюджета в первом полугодии весьма озадачила тем, что бюджетные тяготы совсем не коснулись региональной управленческой элиты.