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ТК Звезда
ТК Звезда

Лавров и Вучич назвали дружескими отношения России и Сербии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александар Вучич отметили, что отношения Москвы и Белграда являются искренне дружескими.В источнике
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RT на русском

Вучич проинформировал Лаврова об итогах встречи в Вашингтоне

RT на русскомвчера в 09:31
РБК

Лавров и Вучич созвонились после скандала с постом Захаровой

РБКвчера в 09:49
ТАСС

Лавров и Вучич назвали отношения России и Сербии искренне дружескими

ТАССвчера в 10:42
Интерфакс

Вучич обсудил с Лавровым свои недавние переговоры в Вашингтоне

Интерфаксвчера в 09:37
Коммерсантъ

Вучич рассказал Лаврову об итогах переговоров в Вашингтоне

Коммерсантъвчера в 10:36
Lenta.ru

Вучич рассказал Лаврову о переговорах с Трампом

Lenta.ruвчера в 09:29
РИА Новости

Лавров и глава Сербии обсудили итоги встречи в США

РИА Новостивчера в 09:20

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
3,7K

Топурия надела пышное платье и подогрела слухи о беременности

Популярная певица, солистка музыкальной группы "А'Студио" Кети Топурия показала фанатам видео, на котором позирует в красивом пышном платье с глубоким декольте, чем подогрела слухи о второй беременности.
Народные новостивчера в 10:04
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
3,5K

Земан высказался о призывах остановить создание «Северного потока-2»

Президент Чешской Республики Милош Земан выразил удивление по отношению к тому, что ряд западных политиков стараются связать ситуацию с Алексеем Навальным и строительство газопровода «Северный поток-2».
RuNews24.ruвчера в 09:36
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В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РБКвчера в 14:28
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Юлия Высоцкая: «Не умею описывать своих героинь»

Накануне мировой премьеры Metro пообщалось с исполнительницей одной из ключевых ролей Юлией Высоцкой В центре сюжета картины – трагедия в Новочеркасске в 1962 году, когда при разгоне мирной демонстрации рабочих местного электровозостроительного завода были расстреляны 26 человек.
Газета Metroвчера в 10:53
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В Хакасии у бюджетной кормушки толпятся все те же

Печальная бюджетная цифирь Контрольно-счетной палаты Хакасии об исполнении республиканского бюджета в первом полугодии весьма озадачила тем, что бюджетные тяготы совсем не коснулись региональной управленческой элиты.
ИА Хакасия19:41