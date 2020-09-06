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ТК Звезда
ТК Звезда

Лавров и Вучич назвали дружескими отношения России и Сербии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александар Вучич отметили, что отношения Москвы и Белграда являются искренне дружескими.В источнике
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Lenta.ru

Вучич рассказал Лаврову о переговорах с Трампом

Lenta.ru09:29
ТАСС

Лавров и Вучич назвали отношения России и Сербии искренне дружескими

ТАСС10:42
Интерфакс

Вучич обсудил с Лавровым свои недавние переговоры в Вашингтоне

Интерфакс09:37
RT на русском

Вучич проинформировал Лаврова об итогах встречи в Вашингтоне

RT на русском09:31
РБК

Лавров и Вучич созвонились после скандала с постом Захаровой

РБК09:49
РИА Новости

Лавров и глава Сербии обсудили итоги встречи в США

РИА Новости09:20
РЕН ТВ

Лавров и Вучич выразили нацеленность на развитие политического диалога

РЕН ТВ09:17

Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.
Ведомости06:39
1,3K

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
2,8K

В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.
Lenta.ru12:44

Китайский истребитель сбит системой ПВО Тайваня и США

Над Тайванем сбит китайский истребитель Су-35, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Согласно информации, распространенной агентством Colonelcassad, истребитель, находившийся в воздушном пространстве Тайваня, был сбит системой ПВО Тайваня и США.
Уфимские Заметки4 сентября в 08:59
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