Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.
Американские исследователи из Дартмутского колледжа и эксперты Национального бюро экономических исследований выяснили, что особые сложности и трудности человек начинает испытывать в возрасте 47-48 лет.
Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.
Над Тайванем сбит китайский истребитель Су-35, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Согласно информации, распространенной агентством Colonelcassad, истребитель, находившийся в воздушном пространстве Тайваня, был сбит системой ПВО Тайваня и США.