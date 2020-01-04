с чего всё началось

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонную беседу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы Лавров выразил соболезнования в связи с убийством войсками США генерала КСИР Касема Сулемайни в Багдаде.

Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с убийством Сулеймани

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