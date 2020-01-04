Политика

РЕН ТВРЕН ТВЛавров выразил Ирану соболезнования в связи с убийством Сулеймани

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонную беседу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы Лавров выразил соболезнования в связи с убийством войсками США генерала КСИР Касема Сулемайни в Багдаде.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось
В сообщении
 российского внешнеполитического ведомства указывается, что оба министра согласились с тем, что действия США «являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке».
РБК08:59

Подробнее о событии

Лавров и Чавушоглу выразили озабоченность последствиями убийства иранского генерала

Коммерсантъ10:01

Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с убийством Сулеймани

Известия08:48

Лавров выразил соболезнования Зарифу в связи с убийством Сулеймани

RT на русском08:13

Лавров в разговоре с Зарифом выразил соболезнования по Сулеймани

Московский Комсомолец08:54

Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с гибелью генерала

РБК08:59

Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

РИА Новости07:22

Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права

ТАСС08:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Политика

Сатановский объяснил несогласие евреев Польши с президентом РФ

Политолог и востоковед Евгений Сатановский прокомментировал слова председателя Союза еврейских общин в Польше Клары Колодзейска-Полтын и главного раввина республики Михаила Шудриха, не согласившихся с позицией президента РФ Владимира Путина.
Политическая Экспертиза 03:21
Хоккей

Дудас: «В финале с Россией сборной Канады нужно продолжить гнуть свою линию»

Нападающий сборной Канады Эйдан Дудас прокомментировал победу над Финляндией (5:0) в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира в Чехии и поделился ожиданиями от финала с командой России.
Sport24.ru 16:02
Политика

МИД Украины объяснил послам Польши и Израиля героизацию Бандеры

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина оскорбила послов Израиля и Польши чествованием националистов.
News.ru 17:36
Экономика

Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России

Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.
Вести.Ru 08:40
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Общество

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости 10:21
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Экономика

Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии

Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
REGNUM 02 января в 03:33
Армия и оружие

Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе

В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
RT на русском 16:25
Общество

Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января

RT на русском 17:25
Кино

Финальный трейлер мини-сериала «Дракула» от Netflix появился в Сети

VSE42.RU 04:35
Политика

Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани

Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 00:37
Политика

Германия решила убедить Иран не мстить за смерть генерала Сулеймани

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что планирует ближайшие дни начать диалог с Ираном и сделать все, чтобы предотвратить эскалацию ситуации после гибели в Багдаде в результате американского удара иранского генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости 17:36
Хоккей

Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России

Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
РЕН ТВ 14:19
Общество

Кабмин утвердил план адаптации к изменениям климата

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил национальный план Минэкономразвития по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года, говорится в сообщении кабмина.
РБК 16:01
Хоккей

Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»

РИА Новости 11:46
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости вчера в 00:52
Общество

В сети появилось видео последствий обстрела в Багдаде

Газета.Ru 15:59
Политика

Концерты Бутмана в США отменили по требованию активистов

Концерты российского саксофониста Игоря Бутмана в нескольких клубах США отменили по требованию активистов.
Lenta.ru 16:31
Кино

Комедия «Холоп» собрала в российском прокате более миллиарда рублей

Новые Известия 03:48
Культура

Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»

Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Интермонитор.ру вчера в 19:59
Политика

Помпео и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ирака

В ходе беседы Помпео обсудил с премьер-министром ситуацию в Ираке и «продолжающиеся провокации и угрозы» региону со стороны Ирана.
РБК 17:31
Шоу-бизнес

Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике

Shraibikus News 09:04
Наука

Мучные черви помогут безопасно решить проблему отходов из пластмассы

Planet Today вчера в 06:27
Происшествия

Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»

История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Российская газета 15:56
Шоу-бизнес

«Голый» клип Светланы Лободы с лошадью вызвал возмущения зрителей

Одни зрители остались абсолютно удовлетворены увиденным, и для них новогодний клип Светланы Лободы стал самым настоящим что ни есть подарком на праздники.
Bimru.ru вчера в 07:09
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:44
Гаджеты

Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10

В Сети появились первые настоящие изображения новинки.
Goroday.ru 12:03
Общество

Голландия официально перестала существовать, теперь только Нидерланды

С 1 января 2020 года официально перестало существовать название Голландия для обозначения Нидерландов.
Мойка78 01 января в 21:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное