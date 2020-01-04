Политика
РЕН ТВЛавров выразил Ирану соболезнования в связи с убийством Сулеймани
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонную беседу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы Лавров выразил соболезнования в связи с убийством войсками США генерала КСИР Касема Сулемайни в Багдаде.
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Политика
Сатановский объяснил несогласие евреев Польши с президентом РФ
Политолог и востоковед Евгений Сатановский прокомментировал слова председателя Союза еврейских общин в Польше Клары Колодзейска-Полтын и главного раввина республики Михаила Шудриха, не согласившихся с позицией президента РФ Владимира Путина.
Хоккей
Дудас: «В финале с Россией сборной Канады нужно продолжить гнуть свою линию»
Нападающий сборной Канады Эйдан Дудас прокомментировал победу над Финляндией (5:0) в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира в Чехии и поделился ожиданиями от финала с командой России.
Политика
МИД Украины объяснил послам Польши и Израиля героизацию Бандеры
Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина оскорбила послов Израиля и Польши чествованием националистов.
Экономика
Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России
Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Экономика
Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии
Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Общество
Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Политика
Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани
Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
Политика
Германия решила убедить Иран не мстить за смерть генерала Сулеймани
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что планирует ближайшие дни начать диалог с Ираном и сделать все, чтобы предотвратить эскалацию ситуации после гибели в Багдаде в результате американского удара иранского генерала Касема Сулеймани.
Хоккей
Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России
Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
Общество
Кабмин утвердил план адаптации к изменениям климата
Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил национальный план Минэкономразвития по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года, говорится в сообщении кабмина.
Хоккей
Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»
Общество
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Политика
Концерты Бутмана в США отменили по требованию активистов
Концерты российского саксофониста Игоря Бутмана в нескольких клубах США отменили по требованию активистов.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в российском прокате более миллиарда рублей
Культура
Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»
Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Политика
Помпео и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ирака
В ходе беседы Помпео обсудил с премьер-министром ситуацию в Ираке и «продолжающиеся провокации и угрозы» региону со стороны Ирана.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Наука
Мучные черви помогут безопасно решить проблему отходов из пластмассы
Происшествия
Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»
История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Шоу-бизнес
«Голый» клип Светланы Лободы с лошадью вызвал возмущения зрителей
Одни зрители остались абсолютно удовлетворены увиденным, и для них новогодний клип Светланы Лободы стал самым настоящим что ни есть подарком на праздники.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Гаджеты
Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10
В Сети появились первые настоящие изображения новинки.
Общество
Голландия официально перестала существовать, теперь только Нидерланды
С 1 января 2020 года официально перестало существовать название Голландия для обозначения Нидерландов.