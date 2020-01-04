Политика
РИА НовостиЛавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани
"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
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Политика
Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке
Коалиция США подтвердила, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу, 4 января.
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал молодежного ЧМ
Происшествия
СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье
Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Общество
В Сети появилось видео последствий ракетного обстрела в Багдаде
На Youtube-канале издания News Today Pk появилось видео из Багдада, где вечером 4 января взорвалось несколько ракет.
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Происшествия
В Мытищах горит склад с пластиком
В Мытищах Московской области произошел пожар на складе, где хранится пластик и оборудование для изготовления бассейнов.
Политика
Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от лица Греты Тунберг
Известные российские пранкеры под псевдонимами Вован и Лексус разыграли американскую конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс.
Политика
Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Космос
Наша Солнечная система, возможно, захватила «чужие» кометы
Футбол
Головин – в старте «Монако» на первый матч при Морено
«Монако» примет «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. Монегаски объявили в твиттере свой стартовый состав на указанную игру.
Политика
Глава МИД Ирана считает Помпео «высокомерным клоуном»
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео является «высокомерным клоуном».
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Спорт
Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»
Шоу-бизнес
У экс-солистки Serebro завязался роман с мировой звездой
У бывшей вокалистки группы Serebro Кати Кищук завязался роман с рэпером Slowthai.
Общество
Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил РБК, что Батуриных уже давно не связывают никакие отношения, в том числе финансовые, однако Виктор Батурин неоднократно пытался под различными предлогами получить деньги от Елены Батуриной и ее компаний.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Армия и оружие
В Триполи сообщили о десятках погибших при ударе по военному училищу
Военное училище в Триполи подверглось авиаудару, по предварительным данным, погибли 23 курсанта, десятки получили ранения, говорится в сообщении министерства здравоохранения в правительстве национального согласия.
Хоккей
Дудас: «В финале с Россией сборной Канады нужно продолжить гнуть свою линию»
Нападающий сборной Канады Эйдан Дудас прокомментировал победу над Финляндией (5:0) в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира в Чехии и поделился ожиданиями от финала с командой России.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Политика
Тысячи людей пришли на церемонию прощания с убитым генералом Сулеймани
В Багдаде проходит церемония прощания с убитым накануне генералом, главой спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет.
Кино
Седьмой сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся 17 февраля
Ещё в августе Disney объявила, что седьмой и заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся в феврале, однако благодаря свежей рекламе стала известна точная дата премьеры — 17 февраля.
Здоровье
Кировские студенты-медики объединяются в «Дружины здоровья»
По данным областного минздрава, в "Дружинах здоровья" состоят около 550 студентов-медиков. Все они внесены в реестр кадрового потенциала.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Гаджеты
Принято обозначение Wi-Fi 6E
Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.