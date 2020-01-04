с чего всё началось

"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.

Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

Происшествия Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.

Происшествия В Мытищах горит склад с пластиком В Мытищах Московской области произошел пожар на складе, где хранится пластик и оборудование для изготовления бассейнов.

Политика Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.

Общество Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил РБК, что Батуриных уже давно не связывают никакие отношения, в том числе финансовые, однако Виктор Батурин неоднократно пытался под различными предлогами получить деньги от Елены Батуриной и ее компаний.

Общество В России могут скорректировать брачный возраст В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет.

Кино Седьмой сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся 17 февраля Ещё в августе Disney объявила, что седьмой и заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся в феврале, однако благодаря свежей рекламе стала известна точная дата премьеры — 17 февраля.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.

Армия и оружие В США назвали преимущества украинской армии над американской Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.