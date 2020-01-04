Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось
В сообщении
 российского внешнеполитического ведомства указывается, что оба министра согласились с тем, что действия США «являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке».
РБК08:59

Подробнее о событии

Лавров выразил соболезнования Зарифу в связи с убийством Сулеймани

RT на русском08:13

Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с гибелью генерала

РБК08:59

Лавров в разговоре с Зарифом выразил соболезнования по Сулеймани

Московский Комсомолец08:54

Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с убийством Сулеймани

Известия08:48

Лавров и Чавушоглу выразили озабоченность последствиями убийства иранского генерала

Коммерсантъ10:01

Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

РИА Новости07:22

Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права

ТАСС08:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
Политика

Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
РИА Новости 18:02
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке

Коалиция США подтвердила, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу, 4 января.
Известия 19:08
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал молодежного ЧМ

Ведомости 11:44
Происшествия

СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье

Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
РБК 12:47
Армия и оружие

США начали переброску четырех тысяч военных на Ближний Восток

Lenta.ru 19:14
Общество

В Сети появилось видео последствий ракетного обстрела в Багдаде

На Youtube-канале издания News Today Pk появилось видео из Багдада, где вечером 4 января взорвалось несколько ракет.
РБК 17:16
Происшествия

Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила

В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Lenta.ru 09:28
Происшествия

В Мытищах горит склад с пластиком

В Мытищах Московской области произошел пожар на складе, где хранится пластик и оборудование для изготовления бассейнов.
Коммерсантъ 19:00
Политика

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от лица Греты Тунберг

Известные российские пранкеры под псевдонимами Вован и Лексус разыграли американскую конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс.
Мойка78 вчера в 20:50
Политика

Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
RT на русском 18:03
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru вчера в 16:10
Космос

Наша Солнечная система, возможно, захватила «чужие» кометы

HotGeo вчера в 06:15
Футбол

Головин – в старте «Монако» на первый матч при Морено

«Монако» примет «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. Монегаски объявили в твиттере свой стартовый состав на указанную игру.
Бомбардир.ру 08:28
Политика

Глава МИД Ирана считает Помпео «высокомерным клоуном»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео является «высокомерным клоуном».
News.ru 14:12
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru 02 января в 16:30
Спорт

Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»

RT на русском 08:27
Шоу-бизнес

У экс-солистки Serebro завязался роман с мировой звездой

У бывшей вокалистки группы Serebro Кати Кищук завязался роман с рэпером Slowthai.
Life.ru 11:03
Общество

Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил РБК, что Батуриных уже давно не связывают никакие отношения, в том числе финансовые, однако Виктор Батурин неоднократно пытался под различными предлогами получить деньги от Елены Батуриной и ее компаний.
РБК 05:36
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ 05:54
Армия и оружие

Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе

В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
RT на русском 16:25
Армия и оружие

В Триполи сообщили о десятках погибших при ударе по военному училищу

Военное училище в Триполи подверглось авиаудару, по предварительным данным, погибли 23 курсанта, десятки получили ранения, говорится в сообщении министерства здравоохранения в правительстве национального согласия.
РИА Новости 19:20
Хоккей

Дудас: «В финале с Россией сборной Канады нужно продолжить гнуть свою линию»

Нападающий сборной Канады Эйдан Дудас прокомментировал победу над Финляндией (5:0) в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира в Чехии и поделился ожиданиями от финала с командой России.
Sport24.ru 16:02
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Мой Брянск 11:20
Политика

Тысячи людей пришли на церемонию прощания с убитым генералом Сулеймани

В Багдаде проходит церемония прощания с убитым накануне генералом, главой спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
ТК Звезда 03:39
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет.
РИА Новости 16:47
Кино

Седьмой сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся 17 февраля

Ещё в августе Disney объявила, что седьмой и заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся в феврале, однако благодаря свежей рекламе стала известна точная дата премьеры — 17 февраля.
Игромания.ру 06:00
Здоровье

Кировские студенты-медики объединяются в «Дружины здоровья»

По данным областного минздрава, в "Дружинах здоровья" состоят около 550 студентов-медиков. Все они внесены в реестр кадрового потенциала.
Новый вариант 11:27
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 16:45
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Гаджеты

Принято обозначение Wi-Fi 6E

Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
iXBT.com 16:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное